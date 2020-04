EVBox à l’heure du confinement













A tous les clients d’EVBox



Nous vivons une époque difficile. La propagation du coronavirus (Covid-19) touche tout le monde - nos employés, partenaires, clients, fournisseurs - sans parler des amis et des familles de chacun d’entre nous. Cela affecte profondément notre vie quotidienne, tout en occasionnant des moments inattendus de gentillesse, de collaboration et de respect les uns envers les autres.



Compte tenu de la situation actuelle dans les pays où EVBox est présent, je voudrais m’adresser personnellement à vous pour vous expliquer les mesures exceptionnelles que nous avons prises pour garantir à la fois votre sécurité et celle de nos équipes. Nous avons adopté ces mesures pour poursuivre nos activités de la manière la plus sûre possible tout en poursuivant notre contribution au développement d’une mobilité sans émissions.



Votre santé avant tout



Notre priorité, comme elle l’a toujours été, est la santé et la sécurité de notre personnel, de nos fournisseurs et de nos clients. En réponse à cette pandémie, nous avons établi des mesures d’hygiène et de sécurité encore plus strictes dans tous nos bureaux et sites industriels à travers le monde.



Nous encourageons et promouvons fortement cette démarche par nos canaux de communication, afin que chacun soit au courant des règles sanitaires mises en place par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (https://www.who.int/), par les autorités nationales et locales, pour aider à contenir la propagation du coronavirus.



D’ailleurs, nous avons mis en place des procédures de sécurité. Nous prenons les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de nos employés et de leurs familles avec l’instauration du travail à distance pour l’ensemble de nos 600 employés. Ils restent joignables et communiquent avec vous et entre eux de manière digitale. Notre stratégie de cloud computing a grandement contribué à cette initiative. Nous restons donc entièrement engagés auprès de nos clients dans le monde entier avec des solutions de recharge fiables.



Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier et rendre hommage aux millions de professionnels de la santé dévoués à travers le monde qui jouent un rôle essentiel en ces temps délicats.



Nous vous soutiendrons où que vous soyez



En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises, si ce n’est toutes, sont confrontées à des défis exceptionnels et inédits que nous sommes obligés de surmonter. La pandémie a également fortement impacté la capacité de notre personnel et de nos partenaires à assurer leur soutien et leurs services habituels sur le terrain. Toutefois, nous avons pu apporter des changements dans la manière dont les ingénieurs de terrain de certaines régions fournissent une assistance et des services sur place.



Ces mesures consistent notamment à garantir l’absence de contact direct avec les clients et l’utilisation exclusive de matériaux et d’outils désinfectés. Ces dispositifs sont clairement communiqués aux clients afin qu’ils soient correctement informés des mesures supplémentaires prises lors de la programmation sur site et de l’évaluation des risques. Si une intervention sur place n’est pas indispensable, notre équipe d’assistance se tient prête à vous aider à distance.



Nous continuerons à développer nos solutions de recharge



Nos équipes à travers le monde sont mobilisées et travaillent depuis leur domicile - sauf quelques cas exceptionnels qui continuent leurs travaux dans nos laboratoires et avancent dans le développement de notre nouvelle génération de solutions de recharge. Alors que le secteur de la mobilité électrique poursuit sa croissance, la demande d’une infrastructure de recharge fiable, intelligente et facile à utiliser reste primordial. Et nous devons continuer à répondre à ce besoin.



Nous continuerons à proposer de nouvelles solutions de recharge sur le marché tout au long de l’année 2020 et au-delà, pour répondre aux attentes de nos clients. Nous surveillerons également les répercussions de la pandémie actuelle sur notre chaîne d’approvisionnement pour fournir à nos clients et partenaires des mises à jour fiables et proactives de leurs livraisons.



Au nom de toute l’équipe d’EVBox et d’Everon, je vous remercie de votre soutien continu et vous rappelle que nous serons là pour vous à chaque étape.



