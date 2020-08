Et si vous installiez votre borne de recharge dans votre jardin ?













Dans le garage ou au niveau du portail



Parmi les avantages à installer une wallbox dans son garage : le véhicule, l’électromobiliste et le matériel de recharge sont à l’abri des intempéries ; intervenir sur l’opération en cours de nuit se fait sans avoir à sortir à l’extérieur ; la borne et le câble sont à l’abri de la chaleur lors des épisodes caniculaires. Autre implantation possible : au niveau du portail ou de la clôture de la maison. Avec cette deuxième solution le principal point positif est d’ouvrir l’accès de la borne à d’autres personnes, moyennant une éventuelle rémunération, comme le permettent certains modèles.



A l’extérieur dans le jardin



Quand la voiture électrique est celle qui sert tous les jours, le garage permet de mettre à l’abri celle qui sert moins souvent, parfois principalement pour les week-ends et les vacances. Une prise de type domestique ou une borne peut alors être installée sur un mur extérieur ou un pied de fixation. Le matériel doit être prévu pour cet usage, compatible avec le véhicule électrique, conforme aux besoins (temps de recharge), d’un budget supportable pour le foyer, et installé par un professionnel agréé, comme le rappelle sur son blog, dans une entrée récente, le



Prendre le temps nécessaire à la réflexion



