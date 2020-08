Enquête comportementale des électromobiliens par BVA pour Enedis









électrique et hybride rechargeable) se confirme (investissement en masse des constructeurs, rythme d’apparition de nouveaux modèles, encouragement des pouvoirs publics, augmentation de la part des VE dans les nouvelles immatriculations, et.), Enedis a souhaité en savoir plus sur le comportement des possesseurs de véhicules électriques en matière de roulage et de recharge. Et ce pour mettre au jour les changements d’habitudes des automobilistes concernés. « On ne s’arrête plus pour ‘faire le plein’ mais ‘on se recharge’ lorsqu’on s’arrête », donne en exemple cet adhérent à l’Avem.



Place du véhicule électrique



voitures branchées a permis de constater que les utilisateurs de véhicules électriques sont 80% a posséder un autre engin et que 73% d’entre eux accumulent le plus de kilomètres avec leurs VE. Ceux qui ont fait le choix d’un hybride rechargeable ne sont que 64% à avoir une autre voiture, mais, parmi eux, 92% font du modèle électrifié le véhicule principal du foyer.



Distance et autonomie



La distance moyenne parcourue au quotidien avec une voiture électrique ou hybride rechargeable est de 43 kilomètres. Un chiffre qui s’étend à 56 km pour les électromobiliens qui résident en milieu rural. A comparer aux 29 km réalisés par les français, tous modes de déplacements confondus. Ces engins sont utilisés à 94% (97% en milieu rural) pour les trajets du quotidien, dont ceux qui séparent le domicile du lieu de travail. Seuls 6% des personnes interrogées ont indiqué conserver leurs voitures rechargeables pour les vacances et les week-ends. Concernant l’autonomie électrique de ces engins, 4% ne disposent que de 50 à 99 km après recharge complète et 5% de plus de 400 km. En manipulant un peu les chiffres on trouve 55% des sondés qui bénéficient d’une autonomie dépassant les 250 km.







Recharge principale



La recharge principale s’effectue très majoritairement à domicile : 90% des électromobiliens habitant une maison et 47% en immeuble. Pour les premiers : 44% exploitent des bornes sur le lieu de travail comme premier moyen de ravitaillement en énergie et 6% celles en voirie. Ceux qui résident en immeubles fréquentent beaucoup plus ces dernières (33%). Globalement toutefois 70% des sondés n’utilisent jamais ou presque jamais les bornes de recharge publiques. En extérieur, le panel préfère se brancher sur les parkings des supermarchés ou des grands magasins (67%), sur ceux des gares, aéroports et autres (26%), contre seulement 7% en voirie. Sur le lieu de travail, la recharge reste exceptionnelle : seulement 10% y ont recours au moins une fois par semaine. Faire le plein des batteries tous les jours concernent 67% des utilisateurs d’hybrides rechargeables et 20% pour les électriques. Ces derniers se branchent plutôt : une fois par semaine (32%) ; 2 fois (32% également).



Installations électriques



En maison individuelle, 58% des utilisateurs de voitures électriques et 89% des hybrides rechargeables branchent leurs véhicules sur une prise classiques. Cette dernière existait déjà dans 57% des cas. Les autres ont été installées spécifiquement, à 83% par un professionnel habilité. Les boîtiers muraux (wallbox) sont exploités par environ 40% de ces électromobiliens. La situation des résidents en immeubles est plus floue : 33 personnes utilisent une source d’alimentation installée dans l’appartement et reliée au compteur existant, 24 rechargent sur leur place de parking en aval d’un compteur individuel, 20 après le compteur dédié aux usages électriques de toute la copropriété, et 7 sur une installation collective réservée à la recharge d’un ensemble de véhicules.



Enjeux de puissance



Pour 87% des répondants, la puissance de l’abonnement électrique n’a pas été augmentée à l’arrivée d’un véhicule rechargeable. Ce qui « laisse penser que la recharge de la voiture électrique est un usage qui s’intègre naturellement dans la vie du foyer », en déduit Enedis. Toutefois l’entreprise souligne que « globalement, les enjeux de puissance de recharge semblent méconnus ». Les rédacteurs de l’enquête justifient : 32% des répondants (et même 58% de ceux en immeuble) ne connaissent pas la puissance de leur abonnement, 42% (dont 63% en milieu urbain) celle de leur borne, et 60% celle de recharge de leur véhicule sur ce type de matériel.







Pilotage de la recharge



Seulement 37% des 802 sondés disposeraient d’un dispositif de pilotage de la recharge. Ils utilisent alors majoritairement (45%) la programmation horaire au niveau du véhicule, auxquels s’en ajoutent 15% qui exploitent une application fournie par le constructeur. Ils sont 22% à faire confiance au signal Heures pleines/Heures creuses du fournisseur d’électricité. A la marge, l’usage : d’un interrupteur horaire programmé (5%), d’un dispositif similaire au niveau de la borne (1%). Si 84% des électromobiliens effectuant leur recharge à domicile branchent leurs véhicules entre 18h00 et 7h00 le lendemain matin, la moitié repousse le démarrage de l’opération après minuit. « La majorité des répondants sont prêts à décaler la recharge de leurs véhicules pour éviter les pics de consommation », se réjouit Enedis. Ils seraient 58% à être dans cette position, contre 38% à ne pas l’envisager. 