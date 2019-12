Enercon E-Charger 600 + Mercedes eSprinter : Un combo pour 2020

L’année 2020 n’est plus qu’à quelques heures de nous. En matière de mobilité électrique, des lancements de véhicules et des nouvelles infrastructures de recharge sont programmés. Les 2 industries se rejoignent souvent, au moins le temps de mettre au point le matériel. Une collaboration temporaire qui se fait parfois sans bruit ni grande médiatisation. Ainsi avec le rapprochement entre Enercon et Mercedes qui profitera finalement aux exploitants de flottes choisissant cet utilitaire.



Mercedes eSprinter



Avec de premières livraisons attendues en France dans quelques mois, le Mercedes eSprinter est un fourgon électrique à toit surélevé qui devrait disposer de 115 ou 168 kilomètres d’autonomie selon le choix du pack lithium-ion effectué à la commande : 35 ou 55 kWh de capacité énergétique. Si le modèle de batterie, en alimentation d’un moteur électrique de 85 kW de puissance, n’influe pas le volume de chargement (10,5 m3), la charge utile se réduit avec le plus grand rayon d’action : 891 contre 1.040 kilos. La production de cet engin a démarré le 12 décembre dernier dans l’usine de Düsseldorf d’où sortent les utilitaires badgés de l’étoile.



La recharge rapide en plus



Le Mercedes eSprinter est équipé pour la recharge en courant alternatif 7,4 kW. Il est également compatible avec les chargeurs rapides DC via un connecteur Combo CCS. Enercon revendique d’être à l’origine de cette dernière dotation. « C’est en partie grâce à Enercon que l’eSprinter a été conçu avec la recharge rapide. Il y a deux ans, l’entreprise avait déjà fait part de ses attentes en matière de fourgon électrique. Des idées ont été activement échangées et les commentaires d’Enercon ont été directement intégrés dans les plans de l’eSprinter », souligne le constructeur d’éoliennes qui dispose aussi d’une offre en infrastructures de recharge. La collaboration entre les 2 industriels a été à double sens. L’entreprise a pu disposer d’un modèle de présérie qui lui aura également permis de déterminer si cet engin peut convenir pour une exploitation par différents de ses services.



E-Chargeur 600



Quand l’heure est arrivée de tester l’E-Chargeur 600, Enercon a choisi d’opérer avec ce prototype de Mercedes eSprinter. « Les batteries de ce véhicule peuvent être ainsi rechargées à hauteur d’une autonomie allant jusqu’à 150 kilomètres en seulement 25 à 30 minutes. Un cycle de ravitaillement en énergie dure de 6 à 8 heures sans cette technologie de recharge rapide », compare le service de communication d’Enercon. Développé autour de la future norme HPC, l’E-Chargeur 600 est capable de délivrer 600 kW de puissance de recharge distribuée en 4 points au maximum.

Ajouter un commentaire