Enedis partenaire du Tour de France sous le signe de la mobilité électrique















Dans le contexte de crise sanitaire, Enedis entend par ce partenariat réaffirmer sa volonté d’agir au plus près des besoins des français, au service de la relance économique verte. Elle compte aussi sur sa présence au sein de la caravane du Tour pour mettre l’accent sur son action en faveur du développement d’une mobilité propre. Pour la Présidente du Directoire de l’entreprise Marianne Laigneau : « Enedis est un partenaire majeur du déploiement de la mobilité électrique dans les territoires, partout et pour tous, au bénéfice de la transition écologique ».







Dans la caravane du Tour avec des voitures 100% électrique



Pour mettre en lumière cette action, Enedis déploie un dispositif inédit dans la caravane du Tour avec des voitures 100% électrique portant ses couleurs. Composé de modèles issus de sa propre flotte de véhicules d’intervention, les 3 voitures (deux Renault Zoé et une Peugeot e-208) ont ainsi entamé un parcours de 3 470 km qui les verra cheminer sur de longues distances, dans des situations très variées, par tous les temps, sur tout type de route, en plaine ou en montagne.

Tout au long des 21 étapes de ce Tour de France 2020, la recharge quotidienne de ces véhicules bleus Enedis sera assurée par le réseau de bornes publiques déjà installées sur le territoire et dont Enedis a été partenaire de l’installation pour la majeure partie d’entre elles. Les 3 470 kilomètres du parcours feront également écho aux 1,6 million de kilomètres de lignes électriques gérées par Enedis à travers les villes, campagnes, bords de mer et montagne de l’hexagone.







Enedis prêt à raccorder 100 000 bornes d’ici fin 2021



Alors que le Tour de France 2020 est placé sous le signe de la relance économique, Enedis profite également de sa présence pour marquer son soutien au plan de relance de la filière automobile. Un plan dont l’un des objectifs fixés par les pouvoirs publics est d’atteindre les 100 000 bornes de recharge ouvertes au public d’ici à la fin de l’année 2021. Alors que la France comptait à fin mars environ 30 000 points de charge accessibles au grand public, le gouvernement vise donc le déploiement de 70 000 points de charges supplémentaires en 18 mois.

Partenaire de la transition écologique, Enedis, qui a déjà raccordé 30 000 bornes de recharge au réseau de distribution d’électricité, se déclare prêt à relever le défi et à en connecter 70 000 de plus partout en France d’ici à fin 2021. Une accélération de l’action de l’entreprise du service public qui, depuis plusieurs années déjà, s’investit pleinement dans le développement des mobilités propres, notamment en s’appuyant sur son expertise pour proposer des solutions de recharge pour l’ensemble des véhicules, en territoire rural comme urbain.





Pour plus d'information



Enedis

Mr Michaël MECHALI

125 avenue De Brancolar

06173 NICE CEDEX 2



Tel : 04 93 81 83 15

Mail :

Site :



Mr Michaël MECHALI125 avenue De Brancolar06173 NICE CEDEX 2Tel : 04 93 81 83 15Mail : Michael.mechali@enedis.fr Site : http://www.enedis.fr/









