Enedis, partenaire de la mobilité électrique, publie un nouveau rapport sur le pilotage de la recharge des véhicules électriques et le réseau de distribution













Enedis, partenaire de la mobilité électrique partout et pour tous, publie aujourd’hui un 2ème rapport consacré au pilotage de la recharge des véhicules électriques et son intérêt pour le « consom’acteur » et les acteurs de l’écosystème.



Le pilotage de la recharge, créateur de valeur pour les acteurs de l’écosystème



Le rapport 2019 d’Enedis indiquait que l’intégration du véhicule électrique dans le système électrique français se ferait sans difficulté notable et ce, aussi bien au niveau local que national. Ce nouveau rapport apporte un éclairage sur le pilotage de la recharge des véhicules électriques.



Le pilotage offre des opportunités d’économie au « consom’acteur » pouvant aller jusqu’à 90€/an par véhicule électrique, et, à moyen terme, le pilotage de la recharge permettra également de participer à la bonne intégration du véhicule électrique au sein du réseau de distribution.



• Pour « le consom’acteur », la recharge de véhicule électrique permettra de réaliser une économie notable en intervenant au moment où l’électricité est la moins chère ; en modérant la puissance souscrite et celle du raccordement ;

• Pour la collectivité, le pilotage de la charge permettra de limiter la puissance cumulée demandée au réseau par les véhicules électriques, et, en conséquence pourrait permettre d’optimiser les besoins d’investissements en infrastructures du réseau ;

• Pour le système électrique dans sa globalité, le pilotage de la recharge permettra de favoriser un approvisionnement local et/ou vert, notamment en synchronisant la recharge des batteries de véhicules électriques avec la production d’énergie renouvelable. Ce pilotage favorisera ainsi l’autoconsommation et les nouveaux usages de l’électricité.



Le véhicule électrique a connu une croissance soutenue au premier semestre 2020, avec près de 70 000 unités vendues en France, soit deux fois plus que sur la même période en 2019 et ce, malgré la crise sanitaire. On compte aujourd’hui près de 30 000 bornes de recharge ouvertes au public, directement ou indirectement raccordées au réseau public de distribution.



A terme, de nouvelles flexibilités locales



Le pilotage de la recharge d’un nombre significatif de véhicules électriques peut aussi permettre de réaliser de la « flexibilité locale ». Ce mode de pilotage vise à répartir opportunément ces nouveaux flux d’énergie entrants et sortants vers le réseau de distribution électrique, ceci en modifiant la demande de recharge, voire en réinjectant l’électricité stockée dans les batteries. L’utilisation de ces flexibilités pourra prendre toute sa valeur dans des zones où le réseau subirait des contraintes en termes de disponibilité, ces zones étant peu nombreuses actuellement.



Enedis, acteur clé de la mobilité électrique



En tant qu’opérateur du réseau public de distribution d’électricité sur 95% du territoire français, Enedis joue un rôle clé dans le déploiement des infrastructures de recharge en assurant leur raccordement, leur alimentation continue ainsi que le comptage de l’énergie distribuée.

Enedis est aussi un acteur de la mobilité électrique en tant qu’utilisateur :

avec plus de 3 000 véhicules électriques, l’entreprise détient la 2ème plus grande flotte de véhicules électriques en France.

Enfin, Enedis soutient résolument l’innovation dans la mobilité électrique, comme en témoignent les projets sur le terrain, et les études déjà réalisées par l’entreprise et ses partenaires sur l’intégration du véhicule électrique au réseau et sur l’évolution des comportements. Pour cela, Enedis réalise, au sein d’un laboratoire créé en 2020, des tests de pilotage de la recharge pour sa propre flotte interne et contribue à la mise au point de solutions de pilotage intelligent de la recharge dans le cadre des différents démonstrateurs en cours.



Dans la continuité des travaux engagés par Enedis depuis plusieurs années, le rapport portant sur le rôle du pilotage de la recharge pour le développement du véhicule électrique et son interaction avec le réseau de distribution a pour objectif d’éclairer sur les apports de ce pilotage, en termes de solutions, de valeur et de coordination des acteurs. Il s’inscrit pleinement dans la volonté d’Enedis d’accompagner le développement de la mobilité électrique.



Pour télécharger le rapport complet :

https://www.enedis.fr/sites/default/files/ENEDIS_Rapport_Pilotage_de_la_recharge_12-2020.pdf

Pour plus d'information



Enedis

Mr Michaël MECHALI

125 avenue De Brancolar

06173 NICE CEDEX 2



Tel : 04 93 81 83 15

Mail :

Site :



Mr Michaël MECHALI125 avenue De Brancolar06173 NICE CEDEX 2Tel : 04 93 81 83 15Mail : Michael.mechali@enedis.fr Site : http://www.enedis.fr/









