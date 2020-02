Enedis offre un Kangoo électrique à la mission locale Béarn Adour









« a pour objectif prioritaire de permettre l’accès des jeunes de son territoire à l’emploi durable et à une autonomie sociale », selon les termes employés par



Remis à neuf



Adhérent à l’Avem, Enedis a, et plus précisément ici la direction territoriale des Pyrénées-Landes, pris à sa charge la remise à neuf de l’utilitaire électrique qui n’affiche au compteur que 10.000 km. Pour la mission locale destinataire, ce cadeau tombe à pic afin d’aider les personnes, qui n’ont pas de véhicule à disposition, à retrouver un emploi. L’organisme couvre une vaste zone de plus de 1.200 km2 à cheval sur 3 communautés de communes.



3-5 véhicules offerts par an



