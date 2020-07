Elexent, solution de Renault pour la recharge des flottes électriques













véhicules électriques sont concernés par l’offre que le Losange développe en France en s’appuyant sur un partenariat avec Solstyce. « Après le coût et l’autonomie des véhicules, Elexent lève un nouveau frein majeur à l’électrification des flottes : la recharge. En facilitant les projets de recharge pour les entreprises, le groupe Renault renforce sa stratégie d’accompagnement des professionnels dans leur transition énergétique et de démocratisation de l’électrique », commente Gilles Normand, directeur du département Véhicule électrique et services de mobilités, pour le constructeur.



Clientèle ciblée



Compatibles avec tous les types de véhicules électriques, de toutes les marques, les solutions proposées par Elexent s’adressent aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grands groupes qui exploitent des flottes branchées. Egalement aux sociétés foncières, parkings, centres commerciaux, collectivités locales qui proposent des services de recharge à leurs clients ou au grand public. Les offres visent à simplifier et optimiser les infrastructures dédiées au ravitaillement simultanée en énergie d’un nombre plus ou moins important de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les professionnels intéressés auront à leur côté un interlocuteur unique qui les accompagnera tout au long de leur projet.







Approche globale



C’est dans une approche globale que Elexent a imaginé son portefeuille de services sur mesure et clé en main. Du conseil à la conception, l’installation et l’exploitation des bornes, la nouvelle société du groupe Renault intervient à toutes les étapes des projets d’infrastructures de recharge. Et ce, en intégrant les stratégies d’optimisation énergétique et le couplage aux énergies renouvelables. « Grâce à sa compréhension fine de leurs besoins et sa capacité à proposer des solutions qui s’inscrivent dans leur stratégie, Elexent accélère la transition énergétique des professionnels et contribue au développement de leur activité », indique le constructeur dans son communiqué de lancement. Les solutions personnalisées proposées, qui tiennent compte de l’ensemble des technologies existantes sur le marché, sont ajustées aux besoins et objectifs actuels et futurs des professionnels : usages et taux d’utilisation des véhicules, objectifs financiers, stratégie environnementale… Dans tous les cas, quels que soient la dimension et le niveau de complexité du projet, Elexent prend en compte l’ensemble des technologies existantes sur le marché afin d’offrir à ses clients la solution optimale.



6 marchés clés



