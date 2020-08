Eiffage se met à l’électrique pour les travaux du Grand Paris Express













Volvo qui fournira au groupe de construction et travaux publics les 2 premier engins électriques de son parc : une mini-pelle ECR25, et le tout nouveau camion FE. Ils sont « Made in France ».



Mini-pelle



« La mini-pelle Volvo ECR25 électrique sera dédiée aux métiers de la déconstruction et du démantèlement », explique Eiffage. Il s’agit d’un engin de chantiers compact (L x l = 3,876 x 1,550 mètres) sur chenilles, à rayon court. Il disposera d’une autonomie d’action pouvant s’étendre jusqu’à 4 heures selon l’entreprise et Volvo qui le destine aux travaux de voirie en particulier. Le pack lithium-ion de 30 kWh de capacité énergétique prend la place de l’habituel moteur thermique. Livrée pour être ravitaillée en énergie à partir d’une prise domestique classique (5 heures), la pelle peut aussi être équipée en option pour la recharge accélérée via un connecteur Type 2 (80% en 50 minutes). Le moteur, sous 48 V, peut entraîner l’engin de 2,73 tonnes jusqu’à une vitesse maximale de 4,5 km/h. La mini-pelle Volvo ECR25 électrique est actuellement



Camion FE



Avec un PTAC de 26 tonnes, le premier exemplaire de camion électrique FE de Volvo Trucks a été mis en service début 2019, à Hambourg (Allemagne), sous la forme d’une benne à ordures ménagères. Celui que recevra Eiffage collectionne aussi les premières. Il inaugurera ainsi la production française du FE à l’usine de Blainville-sur-Orne (14). Il sera aussi le premier à être mis en service en France, avec une configuration spécifique à une exploitation sur les chantiers. En cours d’assemblage actuellement, en même temps que 6 autres exemplaires, il dispose d’une autonomie de 200 kilomètres obtenue d’une batterie lithium-ion 300 kWh (recharge 22 kW AC en 10 heures, et jusque 150 kW DC à 80% en 1h30 via connecteur Combo CCS2). En partant de sa base de Santeny (94), il effectuera une tournée quotidienne d’environ 150 km sur les chantiers du Grand Paris Express où il déposera du matériel. Le groupe motopropulseur du FE est composé de 2 moteurs électriques développant une puissance maximale cumulée de 370 kW (puissance continue de 260 kW), pour un couple maximum de 850 Nm.







Stratégie bas carbone



