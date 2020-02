EDF UK gère la recharge des utilitaires électriques de Royal Mail









Service de distribution postale au Royaume-Uni, Royal Mail poursuit la conversion de sa flotte d’utilitaires avec des modèles électriques. Pour les approvisionner avec une électricité bas carbone, EDF UK a été choisi. La branche britannique de l’énergéticien français fournira également le matériel de recharge.



Optimize Prime



Le programme de verdissement de la flotte de Royal Mail s’inscrit dans le programme Optimize Prime, le plus vaste projet de développement de véhicules électriques outre-Manche. Différentes entreprises sont appelées à former ensemble une flotte de 3.000 VE afin d’expérimenter l’impact de leur exploitation sur le territoire. Les acteurs espèrent mettre au point des solutions innovantes à tous les niveaux de la chaîne.



Cadre triennal



L’accord triennal signé entre EDF UK et Royal Mail prévoit que l’énergéticien mettra à disposition de l’entreprise de messagerie tout un écosystème qui comprend des points de recharge, la maintenance des bornes, du petit matériel pour marquer les zones réservées au ravitaillement en énergie des véhicules électriques, et une électricité bas carbone. Au départ, la couverture de ce service est circonscrite à une partie du Sud-Est de l’Angleterre. Mais le cadre est ouvert, au besoin, à une extension en dehors de ce territoire.



La plus grande flotte d’Europe ?



Directeur de flotte chez Royal Mail Group, Paul Gatti commente ainsi l’opération qui se veut particulièrement ambitieuse : « Alors que nous continuons de réaliser nos ambitions en matière de VE, nous veillons à choisir les bons partenaires tout au long du voyage. Nous avons choisi de travailler avec EDF, non seulement en tant que fournisseur, mais également en tant que partenaire de solutions pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie de développement durable. Au cours des trois dernières années, nous avons acquis la certitude qu’avec EDF, nous pourrons fournir l’infrastructure nécessaire pour alimenter la plus grande flotte commerciale de véhicules électriques en Europe ».



EDF au Royaume-Uni



Au Royaume-Uni, EDF se présente comme le plus grand producteur britannique d’électricité à faible émission de carbone, assurant environ un cinquième de la demande du pays à travers des millions d’abonnements souscrits pour la fourniture d’électricité et de gaz. Pour répondre à ses engagements, l’entreprise obtient son électricité à partir de 8 centrales nucléaires auxquelles s’ajoutent plus de 30 parcs éoliens terrestres et 2 autres offshores. EDF UK exploite également l’une des plus grandes unités de stockage de Grande-Bretagne avec des batteries, une centrale à gaz et une autre à charbon, des points de recharge pour véhicules électriques, et des installations en cogénération.





Pour plus d'information



EDF - Direction de la Mobilité Electrique



Immeuble Colisée

10, place de l'Arche

92419 COURBEVOIE



Site :



Immeuble Colisée10, place de l'Arche92419 COURBEVOIESite : http://mobilite-electrique.edf.com









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire