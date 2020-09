Eclipse Cross : Teaser sur le futur hybride rechargeable de Mitsubishi













Le constructeur nippon a diffusé le 17 septembre dernier un visuel du prochain modèle Plug-In Hybrid dont la conception profite des progrès technologiques adoptés avec l’Outlander PHEV. Ce modèle ne devrait cependant pas être commercialisé en France, selon la volonté du constructeur de restreindre ses activités aux marchés qui lui sont favorables.



SUV élancé



L’image montre bien un SUV sur lequel on devine des lignes plus fines et étirées. En rupture a priori avec la stature plus mastoc de l’Outlander. L’Eclipse Cross existe depuis 2017 avec une motorisation thermique, diesel ou essence. Dans l’Hexagone, il n’est proposé qu’avec l’architecture 1.5 T-MIVEC 163 AS&G 2WD. En passant à l’hybride rechargeable, l’engin devrait se rapprocher de l’e-Evolution Concept, présenté en première mondiale à l’édition 2017 du salon automobile de Tokyo.



Premier trimestre 2021



Le crossover compact branché, avec un style de coupé très en vogue, devrait être introduit au cours du premier trimestre 2021 sur un nombre réduit de marchés. « Le modèle rafraîchi a bénéficié de zones avant et arrière repensées, apportant un design plus haut de gamme et plus énergique qui complète le style élégant du SUV », explique Mitsubishi Motors. Cette évolution de l’Eclipse Cross annonce un renouveau de style pour la marque.





Pour plus d'information



Service Relation ClientèleParc d'Activités des Béthunes1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone95067 CERGY PONTOISE CEDEXTel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90Mail : relation_clientele@mitsubishi-motors.fr Site : http://www.mitsubishi-motors.fr









