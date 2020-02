DHL France s’équipe en fourgons Renault Master électriques

DHL vient de passer commande pour 23 nouveaux utilitaires électriques : des Renault Master Z.E. qui entreront progressivement en circulation d’ici la fin du mois d’avril 2020. Cette opération, dotée d’une enveloppe de 1 million d’euros, porte le parc branché de DHL France à 105 unités au service de l’activité de livraison. Les 23 fourgons du Losange se répartiront dans 11 villes à travers l’Hexagone qui n’étaient pas encore équipées de la sorte. En complément, 5 StreetScooter Work XL rejoindront ces engins.



Depuis 2005



La branche française de DHL se définit comme pionnière des livraisons vertes, rappelant avoir adopté des triporteurs dès 2005. La flotte électrique a été complétée de vélos et utilitaires parmi lesquels des Nissan e-NV200, Voltia et MAN eTGE spécialement adaptés aux tournées urbaines. Chaque année ce parc plus vertueux pour l’environnement et la santé publique se renforce.



Vitesse supérieure



PDG de DHL Express, France Philippe commente : « Chez DHL, nous passons à la vitesse supérieure en matière de logistique verte. Nous sommes très attentifs aux nouvelles solutions proposées par les constructeurs d’utilitaires. C’est pourquoi, nous avons très vite décidé d’investir dans la version électrique du fourgon Master mise sur le marché l’an passé par Renault. De plus, nous n’hésitons pas à expérimenter des initiatives qui nous permettent d’avancer vers notre objectif : effectuer, d’ici 2025, 70% de nos activités sur le premier et le dernier kilomètre avec des solutions zéro émission. Livraisons collaboratives, consignes, points relais font également partie des solutions que nous proposons en centre-ville ».

Commentaires

Un grand bravo à DHL d’avoir choisi des RENAULT Master ZE pour sa flotte de véhicules derniers kilomètres. Ils ont compris les avantages écologiques de ces véhicules.

