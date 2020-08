Deuxième phase de tests pour le Mercedes Actros électrique (eActros)

Entre les mains d’autant de clients allemands et suisses, 10 exemplaires du Mercedes eActros étaient en tests en situations réelles depuis septembre 2018. Au bout de centaines de milliers de kilomètres parcourus, ces camions entrent dans une seconde phase expérimentale d’un an, répartis en Allemagne, aux Pays-Bas, et en Belgique.



200 km d’autonomie



Même sous une pleine chaleur avec un compresseur maintenant la cargaison au frais, les Mercedes eActros équipé d’un caisson W.KO Cool de Schmitz Cargobull tireraient 200 kilomètres d’autonomie de leur pack lithium-ion d’une capacité énergétique de 240 kWh. Selon le constructeur, la batterie pour être complètement rechargée en 2 heures à un flux maximum de 150 kW. L’engin est propulsé par 2 moteurs électriques qui développent chacun une puissance de 126 kW pour un couple maximal de 485 Nm.



Simon Loos



Premier client à recevoir l’eActros pour la seconde phase de tests, le transporteur néerlandais Simon Loos qui utilisera le camion 25 tonnes afin de livrer les supermarchés de la chaîne Albert Heijn. Il débutera sa tournée depuis le centre de distribution régional basé à Delfgauw, pour rejoindre 7 jours sur 7 les magasins de Rotterdam, La Haye et Delft qu’il approvisionnera en produits secs et en aliments frais. En plus de la recharge complète nocturne, l’engin fera le plein en énergie sur les parkings des supermarchés visités, équipés en bornes rapides.

Ajouter un commentaire