Des voitures électriques fonctionnant au gaz butane ?

Pourquoi réfléchir à utiliser du gaz butane pour alimenter des piles à combustibles qui pourraient équiper des voitures, utilitaire et poids lourds électriques, alors que nombre de porteurs de programmes européens et d’ailleurs s’évertuent à obtenir de l’hydrogène vert de façon abordable ? Selon les chercheurs du Kist, parce que le butane est actuellement disponible, pas cher, bénéficie d’un réseau de distribution mondial bien développé, et que le produit s’obtient facilement sous forme liquide. Ce qui permettrait de l’exploiter dans des PAC miniaturisées à embarquer aussi dans des drones et robots.



En finir avec les matériaux coûteux



Mais au fait, le butane, c'est compatible avec le développement et la mobilité durables ? C'est ce que proposent des chercheurs de l'Institut coréen de science et de technologie (Kist). A la place de consommer de l'hydrogène, les voitures électriques à pile à combustible pourraient être alimentées avec un gaz comme le butane.









Quand on produit des HVO à partir d’huiles végétales (de préférence usagées), on produit aussi du biopropane et du biobutane.

Mélange des deux que l’on retrouve dans le bioGPL.

Primagaz commercialise du biopropane pour remplir des cuves extérieures.

Butagaz commercialise des bouteilles de gaz contenant une proportion de biobutane.

Le biobutane est assurément compatible avec la trajectoire bas carbone de la France puisqu’avec 0 à la combustion, il permet bien la décarbonation de la mobilité qui l’utilise.

Il n’y a pas plus d’émissions à la fabrication qu’un butane fossile, donc il n’augmente pas les émissions du poste énergie.

Reste à voir le mobile lui-même pour savoir si cela augmente les émissions du poste industrie, si tel est le cas, c’est une solution à éliminer.



