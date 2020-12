Des innovations pour la recharge à Electric Days









Emmanuel Macron, ce grand rendez-vous de l’innovation a tout de même été de très haut niveau, avec notamment des interventions de Michelle Bachelet (Haut-Commissaire des Nations-Unies) sur les vrais enjeux du réchauffement climatique, de Jean Tirole (Prix Nobel d’économie) sur le thème "Transition énergétique, transition économique" ou de l’explorateur Jean-Louis Etienne sur les océans au cœur du défi climatique.



Outre ces conférences et tables rondes, Electric Days constitue aussi l’occasion pour EDF de présenter, sous forme de conférences et de démonstrations, quelques-unes des innovations sur lequel le groupe travaille. Des innovations dans de multiples domaines allant de l’amélioration de l’habitat à l’utilisation des énergies renouvelables, en passant par le stockage de l’énergie ou par une production bas carbone de l’hydrogène. D’autres innovations portaient plus directement sur le secteur de la mobilité. Nous nous attarderons sur deux d’entre-elles concernant la recharge des véhicules électriques.







La charge ultra-rapide en démonstration



La première porte sur la charge ultra-rapide afin de réduire le temps de charge des véhicules électriques. Une solution essentielle pour favoriser le déploiement des véhicules électriques. La R&D d’EDF travaille activement sur cette nouvelle technologie qui permettra, en priorité pour les déplacements en itinérance de longues distances, de recharger sa voiture ou son véhicule utilitaire en 15 à 20 minutes, au lieu des 30 minutes nécessaires aujourd’hui pour récupérer 80% de capacité. EDF a ainsi présenté une borne ultra-rapide développée dans le cadre du projet européen « e-Via Flex-e ».



L’objectif d’EDF est d’installer des stations de charge 350 kW modulaires et flexibles permettant la recharge simultanée de plusieurs véhicules en mode station-service ainsi qu’une gestion intelligente du besoin énergétique. Pour cela, la R&D d’EDF dispose de deux plateformes de test (jusqu’à 1 600 kW) pour des essais grandeur nature. Des essais qui permettent d’évaluer la possibilité de recharger plusieurs véhicules en même temps, mais aussi la compatibilité avec différents types de véhicules. Les chercheurs étudient par ailleurs le couplage de ces bornes ultra-rapides avec de la production EnR locale et du stockage.







Une nouvelle borne intelligente développée par Izivia et Hager



EDF a également profité d’Electric Days pour présenter une nouvelle borne de recharge développée par sa filiale Izivia en collaboration avec Hager. Une borne alliant la fiabilité de l’industriel Hager et l’expertise en mobilité électrique d’Izivia. Ergonomique, intelligente et évolutive, cette borne de recharge de nouvelle génération a été conçue pour concilier les besoins de recharge de l’utilisateur, les contraintes techniques du site et le budget du client. Compatible avec les futurs services comme le Plug and Charge et les nouveautés du smart charging, elle anticipe les prochaines évolutions dans le domaine de la recharge des voitures électriques.



Déjà installée sur certains sites du Groupe EDF, cette borne répond à la future norme ISO 15118 qui enrichit et sécurise le transfert d’informations entre la borne et le véhicule, apportant une recharge intelligente et automatisée. Elle régule aussi la recharge des véhicules et laisse le choix entre une recharge accélérée plus performante, ou alors normale et moins coûteuse. Enfin selon ses promoteurs, elle offre aux acteurs de la recharge (privés ou collectivités) et aux constructeurs automobiles de multiples avantages pour développer des services qui entraîneront une meilleure performance du parc des bornes pour mieux répondre à une demande grandissante.





