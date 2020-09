Départ imminent pour le Riviera Electric Challenge









Riviera Electric Challenge.



Le top-départ a lieu demain, mais les équipages se rencontreront dès aujourd’hui au sein de l’hippodrome de la Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer pour charger et floquer leurs véhicules, enregistrer leurs noms et assister à la réunion de présentation du challenge. À la suite de ces préparatifs, ils pourront accéder au Village du Riviera Electric Challenge et, sur invitation, assister à une conférence sur la mobilité électrique proposée par Enedis avant de se réunir autour d’un apéritif dinatoire.



Le départ du challenge ? Demain à 9h, pour 250 km de parcours. Car c’est bien un parcours qui attend les équipages en course. Avec des cols à franchir, des étapes chronométrées par les Automobiles Club de San Remo et de Nice accompagnées d’une épreuve d’éco-conduite proposée par Enedis, les équipages devront gérer vitesse et consommation pour tenter de gagner un des trophées.

Les moins performants sur ces épreuves pourront tenter de gagner le troisième trophée, celui décerné aux personnes ayant le mieux répondu aux questions posées tout au long du parcours. De quoi satisfaire tout le monde !



Nous avons interviewé Alain Gaggero afin d’en savoir plus sur cette nouvelle édition.



Alain Gaggero, pouvez-vous rappeler brièvement en quoi consiste ce challenge ?



Le challenge est avant tout un parcours de deux jours en véhicule électrique. Les participants sont majoritairement des acteurs publics et privés, salariés d’entreprises, de collectivités, engagés dans les associations ou élus. Cet événement favorise les échanges entre initiés et non-initiés durant deux journées dédiées à la mobilité électrique.

Cette année, le Riviera Electric Challenge comportera quatre épreuves :

• deux épreuves de régularité (côté français puis côté italien),

• une épreuve d’éco-conduite,

• et une épreuve de questions-réponses mettant en valeur les actions liées à la transition énergétique sur le territoire parcouru, de quoi permettre aux participants de se « challenger » tout au long des 250 km du parcours.









Cela fait maintenant 6 ans que vous organisez le Riviera Electric Challenge, vous êtes rodés maintenant !



Oui, en effet ! C’est toujours un plaisir d’organiser cet événement qui fédère les acteurs qui œuvrent pour la mobilité électrique. Fort heureusement, l’équipe d’organisation s’est agrandie car l’événement prend de plus en plus d’ampleur.



Désormais, c’est toute la communauté locale qui aide à la construction du rallye…



C’est cela. Cela montre que ce challenge fédère une grande communauté qui souhaite travailler ensemble. Je remercie tous les acteurs impliqués qui s’investissent très fortement afin que cet événement soit le plus enrichissant possible pour les participants.



Je souhaite notamment saluer le travail réalisé par les deux automobiles clubs de Nice et de San Remo qui ont proposé, pour l’événement, des tronçons utilisés lors de circuit historiques. Les participants passeront ainsi par la montée de la Turbie, sur le tracé de la première course de côte du monde départ arrêté qui a eu lieu le 31 janvier 1897 et dans l’arrière-pays de San Remo où le Rallye de San Remo est passé de nombreuses fois.



Je tiens aussi à remercier Monsieur Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer et S.E Bernard Fautrier, Ministre Plénipotentiaire et Président d’Ever d’avoir créé cet événement et de lui avoir donné cette dimension.



Je ne peux oublier de remercier l’ensemble de nos sponsors : la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, SAP Labs France, Enedis, la Métropole Nice-Côte d’Azur, Citelum et la caisse locale du Crédit Agricole de Cagnes-sur-Mer, nos partenaires financiers et techniques sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Mais aussi, je remercie tous les acteurs qui œuvrent discrètement pour ce bel événement : le Rotary, Ever Monaco, les collectivités locales du parcours, nos amis italiens, l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, Floribis, le centre des monuments nationaux, l’association les amis du trophée, Baia Beniamin de Vintimille ainsi que l’AVEM.



Pourriez-vous présenter les étapes du challenge ?



Le challenge fait environ 250 km, les participants découvriront la côte niçoise et son arrière-pays avant de partir en Italie où ils seront reçus à Dolceacqua, village italien historique très accueillant pour y dîner et y passer la nuit. Le lendemain, les équipages repartiront vers l’arrière-pays de San Remo avant de rejoindre San Remo et de longer la côte jusqu’à Monaco où le Forum Ever Monaco les accueillera.



Tout au long du parcours, les équipages seront accueillis sur de nombreuses étapes, et pourront échanger avec la population ou entre eux. L’ambiance est toujours très bon enfant !







Quelles dispositions avez-vous prises avec la situation sanitaire actuelle ?



Nous avons désigné un « Monsieur COVID », qui prendra la température de tous les acteurs et qui aidera les participants et intervenants à respecter les gestes barrières (port du masque, gel, signalisation). Nous avons également mandaté une société pour désinfecter les véhicules.



Tout est donc mis en place afin que les équipages puissent participer au Challenge sans stress.



Comme chaque année, l’AVEM participe à ce challenge avec un équipage, quels sont les autres équipages qui seront sur la ligne de départ ?



La mairie de la Turbie, la mairie de Monaco, la mairie de Peille, la mairie de Cagnes-sur-Mer, la mairie de Saint Laurent du Var, la Mission Transition Energétique de Monaco, l’Automobile-club de Monaco, Citelum, SAP Labs France, Enedis, la Métropole Nice-Côte d’Azur, la SMEG, La Poste de Monaco, Koltuniak DST, Honda, Renault Nice, le rallye des Aïcha des Gazelles, ZEPLUG, E-Power Outfit, IOI et Batteries for People.







