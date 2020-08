Démarrage de la production de la Volkswagen ID.4

C’est à l’usine de Zwickau que le premier SUV électrique de VW est assemblé. Un top départ qui intervient alors que l’ID.3 est encore attendue par les premiers clients. « Le calendrier de transformation de la marque Volkswagen vers l’électromobilité est parfaitement respecté. L’ID.3 est maintenant suivie par l’ID.4. Au vu des difficultés majeures auxquelles la société a été confrontée ces derniers mois, le démarrage réussi de la production en série de l’ID.4 est un résultat exceptionnel », commente Thomas Ulbrich, membre du directoire en charge de l’électromobilité.



Bientôt disponible à la vente



Inutile de vous précipiter sur le site de Volkswagen pour commander une ID.4 : « Le véhicule n’est pas encore disponible à la vente en Europe », prévient le constructeur. Quelques semaines seulement à attendre, sans doute, puisque la deuxième voiture électrique de la famille ID effectuera sa première mondiale fin septembre prochain. Ce modèle, qui sera construit aussi en Chine (usine d’Anting) et aux Etats-Unis (site de Chattanooga), intègre un segment très porteur, celui des SUV compacts. « C’est ainsi que nous développons peu à peu la plateforme MEB dans le monde et que nous jetons les bases économiques du succès de notre famille ID », justifie Ralf Brandstätter, président du directoire de la marque Volkswagen.



Plus de 500 km



Le constructeur allemand n’est pas très généreux en informations sur les performances et les caractéristiques techniques de l’ID.4. Dans son communiqué daté d’hier, jeudi 20 août 2020, il évoque une autonomie WLTP supérieure à 500 kilomètres grâce à « un système de batterie évolutif » et à un coefficient de traînée de 0,28. Le pack haute tension « est placée dans le soubassement en forme de ‘sandwich’ de manière à abaisser le centre de gravité et à optimiser la dynamique de conduite, tout en offrant une répartition de charge extrêmement bien équilibrée entre les essieux », détaille Volkswagen. L’engin 100% électrique sera d’abord lancé en version propulsion. Suivra une déclinaison à transmission intégrale.



Production neutre en carbone



Si ce n’est une première mondiale, c’est en tout cas suffisamment exceptionnel pour le signaler ou le rappeler : L’usine de Zwickau, de laquelle sont sorties des voitures essence et diesel depuis 1991, en particulier des Golf et des Passat, vient d’être entièrement convertie à l’électromobilité au bout d’un investissement de 1,2 milliard d’euros. En sortiront chaque année 300.000 véhicules électriques assemblés autour de la plateforme MEB dédiée. « Elle deviendra ainsi la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe et l’emblème de la transformation du réseau mondial de production de Volkswagen », se réjouit d’avance VW. Précisant que « la production des cellules de batterie de l’ID.4 est basée exclusivement sur de l’électricité verte », le constructeur assure que que le nouveau SUV électrique « sera livré au client avec une empreinte neutre en carbone ».

Commentaires

Ce dont la nature se fout royalement, mais n’empêchera pas ce SUV de polluer aux particules d’abrasion... une cata pour l’environnement!

