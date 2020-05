Déconfinement : Kia Motors France « On The Road Again »









En cette fin prochaine de confinement, Kia Motors France soutient la mobilité des Français, tout en préservant leur santé, en lançant le programme inédit « On The Road Again » (Reprenons la route). Ainsi, des mesures sanitaires strictes sont observées dans le parcours du client en concession pour préserver sa santé. Une offre exceptionnelle de financement sur toute la gamme Kia vient d’être proposée. Actuellement, plus de 10.000 véhicules sont disponibles immédiatement, et toujours garantis 7 ans ou 150.000 kilomètres.



On The Road Again



Cette période de confinement, qui aura duré 55 jours, a ravivé le besoin de mobilité individuelle. Qu’il s’agisse d’envies d’évasion, d’assurer les trajets domicile-travail, ou bien de liberté de mouvement au sens large et ce dans les meilleures conditions sanitaires possibles, les Français vont, sans aucun doute, envisager un retour à ce mode de transport essentiel qu’est l’automobile. Cependant, bon nombre de Français ont dû faire face, pendant le confinement, à des contraintes budgétaires. Par ailleurs, depuis le mois de mars 2020, nos habitudes sociales sont bousculées et le resteront encore longtemps. C’est pourquoi, pour répondre à ce triple constat, Kia Motors France lance son programme inédit post-confinement « On The Road Again » - qui repose sur deux prérequis que sont la vigilance sanitaire et l’accès à l’automobile - afin de permettre aux Français d’assurer leur mobilité en toute sérénité.



Sérénité & mobilité



Afin de préserver la santé des clients de la marque et des personnels de son réseau, tout en maintenant leurs activités fondamentales, le constructeur automobile Kia et ses 213 concessionnaires s’engagent dans 7 promesses sanitaires, lors du parcours client et au-delà. Et ce, qu’il s’agisse de la livraison d’un véhicule neuf, des opérations de maintenance en atelier ou pour tout autre passage en concession :

1. Notre personnel est équipé de protections individuelles (gants, masques…).

2. Nous désinfectons votre véhicule lors de sa prise en charge et de sa restitution.

3. Nous désinfectons le terminal de paiement après chaque utilisation.

4. Nous faisons respecter une distanciation sociale d’1 mètre et nous vous fournissons de quoi vous laver les mains.

5. Nous désinfectons quotidiennement les locaux accueillant la clientèle.

6. Chaque technicien Kia dispose de son pont et de ses propres outils, qui seront désinfectés quotidiennement.

7. Nous installons des éléments de protection à l’intérieur de votre véhicule tout au long de sa prise en charge.



Réouverture



Dans le but d’adapter toutes les procédures d’accueil client, de modifier la configuration des locaux, de rôder ces nouvelles mesures d’accueil du public, avant la réouverture des concessions au public le lundi 11 mai prochain, l’ensemble du réseau de distribution Kia rouvrira dès aujourd’hui, lundi 4 mai. Par ailleurs, le constructeur automobile Kia s’est assuré de la bonne disponibilité, pour son réseau de concessions, de l’ensemble des produits sanitaires nécessaires, dont des masques de protection FFP2 pour toute personne en contact avec le public.



Offre exceptionnelle sans apport et 3 mensualités à 0



Cette nouvelle offre exceptionnelle, du programme Kia « On The Road Again » (Reprenons la route), s’appelle Kia Liberty Zen. Il s’agit d’un financement en LLD (Location longue durée) de 51 mois / 40.000 km proposé par Kia Finance, la marque blanche de Kia Motors France, opérée par CGI. L’offre Kia Liberty Zen est proposée aux clients particuliers, sans condition de reprise, ni apport et, chose inédite pour Kia, avec 3 premiers loyers à 0 euro. Elle est disponible dès à présent, et jusqu’à fin juin, sur l’ensemble de la gamme Kia : Picanto, Rio, Stonic, famille Ceed (Ceed, Ceed SW, ProCeed, XCeed), Niro, Sportage et Stinger. Kia Motors France et son réseau de 213 concessionnaires disposent d’un stock de plus de 10.000 véhicules disponibles immédiatement, afin de proposer cette offre au plus grand nombre et ainsi de repartir tout de suite au volant de leur véhicule, tout en ne commençant à payer qu’à partir du 4e mois.



Campagnes



L’offre Kia Liberty Zen est soutenue par une campagne de communication à fort impact, qui a démarré le 30 avril, et qui vise à prendre la parole en amont du déconfinement annoncé par le Gouvernement. La campagne de communication intitulée « On The Road Again », reprend le nom du programme post-confinement déployé par Kia Motors France. Son nom évocateur est inspiré de la célèbre chanson du groupe Canned Heat, et s’articule autour d’un teaser digital, dans un premier temps. Ensuite, dès le dimanche 10 mai, à la veille du déconfinement progressif annoncé par le Gouvernement, Kia lancera l’offre Kia Liberty Zen à l’occasion d’une vaste campagne TV et digitale imaginée et réalisée, avec les contraintes du confinement, par l’agence de communication Innocean Worldwide France.



Pouvoir de surprendre



Avec le programme « On The Road Again », Kia Motors France et ses concessionnaires entendent afficher leur « Pouvoir de Surprendre », mais surtout leur promesse de satisfaire aux besoins de leurs clients, qui sont particulièrement exacerbés, en cette fin de période de confinement.





