De nouvelles pistes cyclables rapidement dans Paris et ses environs













Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France souhaite que soient tracées, au moins de façon provisoire, des pistes cyclables qui suivraient le tracé des lignes de RER A, B, C et D, ainsi que celui de la ligne 13 du métro. Elle seraient matérialisées par des aménagements « souples et légers ». Valérie Pécresse justifie : « La crise sanitaire actuelle nous oblige à repenser notre système de mobilité ».



Pour les trottinettes aussi



Les vélos, assistés ou non électriquement, ne seront pas les seuls engins à être admis sur ces nouveaux boyaux de circulation. L’usage des trottinettes y sera également autorisé. Pour la présidente de région, qui perçoit cette mobilité douce comme un excellent outil de distanciation sociale, il s’agit aussi et surtout de désengorger les transports en commun tout en limitant le report massif sur la voiture individuelle.



RER V



Cette action se positionne en amont du Vélo Ile-de-France. La feuille de route de ce dernier prévoit d’ici 2025 l’ouverture de 9 pistes cyclables pour constituer un réseau d’une longueur de 650 kilomètres, dont 200 environ qui longeront des voies d’eau. Pour ce programme qui nécessiterait de réunir une enveloppe de 500 millions d’euros, la région serait prête à participer à hauteur de 60% (300 millions d’euros). En travaillant avec la maire de, Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France souhaite que soient tracées, au moins de façon provisoire, desqui suivraient le tracé des lignes deA, B, C et D, ainsi que celui de la ligne 13 du métro. Elle seraient matérialisées par des aménagementsjustifie :Les, assistés ou non électriquement, ne seront pas les seuls engins à être admis sur ces nouveaux boyaux de circulation. L’usage desy sera également autorisé. Pour la présidente de région, qui perçoit cette mobilité douce comme un excellent outil de distanciation sociale, il s’agit aussi et surtout de désengorger les transports en commun tout en limitant le report massif sur la voiture individuelle.Cette action se positionne en amont du projet de RER V porté par 33 associations réunies dans le CollectifIle-de-France. La feuille de route de ce dernier prévoit d’ici 2025 l’ouverture de 9pour constituer un réseau d’une longueur de 650 kilomètres, dont 200 environ qui longeront des voies d’eau. Pour ce programme qui nécessiterait de réunir une enveloppe de 500 millions d’euros, la région serait prête à participer à hauteur de 60% (300 millions d’euros).









Commentaires

Si il est effectivement compréhensible de désengorger les transports en commun. Il faut non seulement éviter le report massif sur la voiture individuelle mais il faut aussi réduire le trafic présent précédemment.



En effet sans le confinement, l’IdF aurait été en dépassement sur les particules. C’est la quasi absence de voiture qui a permis de ne pas l’être.



Comme ces aménagements cyclables provisoires vont être mis en oeuvre sur l’espace habituellement dévolu à la voiture, il est absolument nécessaire de réduire le trafic automobile sinon les encombrements vont augmenter et la pollution avec.

Autant dire que l’on va soumettre les utilisateurs de ces pistes cyclables à des niveaux de pollution très importants d’autant plus problématiques pour les cyclistes à vélo mécanique qu’ils vont devoir ventiler plus.

L’ANSES a déjà alerté que les masques antipollution vendus aux cyclistes étaient inefficaces : http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-masques-antipollution-sont-inefficaces-18-07-2018-7824648.php

Les seuls efficaces sont ceux certifiés FFP3 mais leurs fabricants ne vendent plus de masques pour cyclistes seulement des masques lambda FFP3 réquisitionnés par les autorités.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire