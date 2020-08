De l’hydrogène vert pour la mobilité en Vendée dès 2021 avec Lhyfe









Labellisée « Territoire hydrogène » par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie de l’époque, la Vendée planche sur le sujet depuis des années. Une mission qui repose sur le SyDEV et la société d’économie mixte Vendée énergie créée par ce syndicat de l’énergie départemental. Au centre du programme, une unité de production alimentée par des éoliennes libérées de l’obligation d’achat d’électricité avec EDF. L’établissement devrait être mis en service dans le courant de l’année prochaine en même temps que la première station d’avitaillement H2.



Depuis 2016



La feuille de route vendéenne pour l’hydrogène démarre véritablement en 2016 avec la dépose d’un dossier en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt H2 lancé par Ségolène Royal alors ministre de l’écologie. Le SyDEV avait déjà quelques idées précises, notamment en anticipant la libération du parc éolien de Bouin, au Nord-Ouest du département. Une situation propice à imaginer diverses exploitations à titre expérimental. Sur les 8 éoliennes du site, 3 appartiennent à Vendée énergie. Ce sont elles qui alimenteront en 2021 l’unité de production d’hydrogène vert prochainement implantée à proximité et dont la première pierre devrait être posée dans les semaines à venir, sans doute dans le cadre du prochain Vendée énergie Tour. A la clé : disposer d’une nouvelle énergie décarbonée sur le territoire et développer un mix de solutions pour une mobilité vertueuse. Environ 30% de l’électricité produite par ces infrastructures sera mobilisée dans un premier temps en entrée de l’électrolyseur, le reste étant injecté sur le réseau électrique.



Avec la startup Lhyfe



Inaugurée en 2017, la startup Lhyfe installée à Nantes s’active à développer un modèle de production d’hydrogène vert efficient et de vaste envergure. Le projet vendéen sera sa première réalisation. Et sans doute l’une des rares à ne pas s’appuyer sur une plateforme offshore déposée à une cinquantaine de kilomètres des côtes (A cette distance, les bâtiments ne sont pas visibles depuis les plages). Une première également pour l’Europe en matière d’usine de production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle. Elle permettra d’obtenir 300 kilos de ce gaz quotidiennement. Cofondateur du Club des élus ambassadeurs de l’hydrogène, et président du SyDEV, Alain Leboeuf a multiplié les occasions de rencontres pour transformer ses idées en réalisations concrètes. C’est en participant en 2018 à une intervention de Nicolas Hulot, ministre de l’Environnement et de la Transition solidaire, sur le programme français de développement de l’hydrogène, que le dirigeant vendéen a eu un premier contact très fructueux avec Matthieu Guesné, fondateur de Lhyfe.



Stations H2



La première station d’avitaillement en hydrogène vert ouverte au public sera inaugurée dans la foulée de l’usine de Bouin. Evolutive avec un seul distributeur de gaz au début, elle sera implantée sur le secteur de La Roche-sur-Yon à proximité d’un échangeur d’un des axes majeurs qui maillent le département. Des pistes dédiées à l’hydrogène vert local seront également ajoutées dans les stations de Vendée GNV qui délivrent ou délivreront du bioGNV. Ainsi celles de La Chaize-le-Vicomte et des Essarts-en-Bocage déjà ouvertes, et celle de Fontenay-le-Comte qui sera inaugurée le 22 septembre prochain dans le cadre du Vendée énergie Tour. L’événement devait aussi être l’occasion de présenter aux concurrents du traditionnel rallye des ambassadeurs le cadre d’implantation de l’électrolyseur de Bouin. Avec le glissement de la manifestation sur le calendrier, en raison du Covid-19, cette halte est compromise. La liste déjà généreuse des stations se complètera encore, en fonction de la localisation des futures flottes de véhicules H2. La Vendée fournira en 2021 l’hydrogène vert qui alimentera les bus de la ville du Mans, dans la Sarthe. Un exemple de marché hors du département appelé à se répéter en d’autres points de la région des Pays de la Loire.



Les véhicules H2 de Vendée



Des véhicules fonctionnant quotidiennement à l’hydrogène en Vendée, il y en a déjà. Ce sont des chariots élévateurs qui s’activent dans l’ombre de différents entrepôts. S’y ajouteront prochainement des autobus et autocars (La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne et d’autres communes), des bennes à ordures ménagères (Challans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans un premier temps), des utilitaires légers (Kangoo électrique à PAC H2 pour les pompiers, modèle en cours de sélection pour les services techniques du Conseil départemental, entreprises vendéennes) et des voitures particulières (diverses collectivités, services publics, entreprises) que quelques constructeurs proposent déjà à leurs catalogues. Le SyDEV lui même aura son propre camion 19 tonnes H2. Il aura pour particularité d’être converti par le spécialiste du rétrofit e-Néo installé sur le territoire. L’entreprise des Brouzils et adhérente à l’Avem travaille en parallèle sur d’autres rétrofits à batterie et PAC H2. Ainsi sur 2 tracteurs routiers confiés par des sociétés vendéennes, et sur une Pontiac Firebird de 1988 transformée en sportive de catégorie GT4. Ce démonstrateur devrait ensuite déboucher sur un modèle qui sera engagé en compétition contre les habituelles thermiques.



Bateaux



Département maritime, et traversé par divers cours d’eau, la Vendée pense aussi à s’équiper de bateaux fonctionnant à l’hydrogène. C’est un nouveau sujet de développement économique pour le territoire. Le fameux Navibus à PAC H2 de Nantes a été construit à Bouin - heureuse coïncidence - par l’entreprise Navalu. Pour le département vendéen, des navires sont déjà en ligne de mire pour un remplacement par des modèles à PAC H2. Pourquoi pas les 3 navettes qui assurent un service entre l’île d’Yeu et le gros du département ? Aux Sables-d’Olonne, où les passeurs viennent tout juste d’être remplacés par des modèles d’occasion électriques à batterie, l’hydrogène est espéré comme suite par la municipalité.





Pour plus d'information











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire