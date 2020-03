Daimler démarre un réseau de recharge pour poids lourds électriques

eTruck Charging Initiative, c’est la désignation du programme par lequel le groupe allemand espère décider les transporteurs de personnes et marchandises à adopter ses camions, autocars et autobus électriques. Auprès de Daimler Trucks & Buses dans ce projet : des clients, des opérateurs de réseaux de recharge, des fournisseurs d’énergie, des fabricants de chargeurs, et des développeurs d’applications pour piloter ces derniers.



Initiative mondiale



Si le maillage de recharge s’étendra progressivement de pays en pays en suivant les couloirs routiers des transports, d’abord aux Etats-Unis et en Europe, puis au Japon, l’initiative s’attachera dans sa première phase à installer des stations dans les dépôts des clients. Des sites pilotes ont déjà été identifiés qui recevront prochainement les bornes à mettre prioritairement en services. Dans leur démarche, les partenaires s’attachent à exploiter une énergie renouvelable pour alimenter le matériel, ce dernier devant être géré finement pour ne pas déséquilibrer les réseaux électriques mis à contribution.



Préparation du terrain



« Nous préparons maintenant le terrain avec les acteurs concernés pour le développement de l’infrastructure nécessaire », précise Gesa Reimelt, à la tête de la division E-Mobility Group de Daimler Trucks & Buses. Premières questions à se poser : « Quelle alimentation électrique est disponible dans les dépôts des clients et quels sont les processus d’exploitation qui ont une influence sur la recharge électrique ». Parmi les avantages de procéder le plus souvent au ravitaillement en énergie des camions électriques dans les dépôts des transporteurs : coût plus intéressant car pas d’opérateur intermédiaire, meilleure anticipation du budget énergie, pas d’authentification fastidieuse.



3 phases



Après l’équipement en matériel de recharge des dépôts des transporteurs, ce sont les sites où ils délivrent couramment leurs cargaisons qui recevront des bornes. « Ceci signifie que les utilisations actuelles des camions électriques peuvent déjà être couvertes et que l’infrastructure peut être également adaptée aux processus du prestataire logistique, ce qui permet de réduire au maximum le coût des recharges », commente Gesa Reimelt. La troisième phase correspond à l’extension de ce réseau avec des stations accessibles le long des axes routiers empruntés par les transporteurs.



eTruck Ready



Avant de se lancer dans la conversion électrique d’une flotte de poids lourds, Daimler Trucks & Buses étudie avec les clients potentiels les itinéraires qu’ils empruntent afin de déterminer leur « profil réaliste d’utilisation des camions électriques ». E-Mobility Group a développé pour cela l’application eTruck Ready. Pour une émergence de la mobilité lourde branchée à l’échelle mondiale, le constructeur s’appuie sur des équipes pour l’instant réparties à Portland (Etats-Unis), Stuttgart (Allemagne), et Kawasaki (Japon).



Un début d’offre qui s’élargit



En matière de camions électriques, Daimler Trucks & Buses développe son offre. Sous la marque Mercedes-Benz, il teste actuellement intensivement en situations réelles son eActros d’une autonomie de 200 kilomètres, au sein de flottes de clients majeurs, en Allemagne et en Suisse (programme eActros Innovation Fleet). Le premier exemplaire a été mis en service en 2018. La production en série est prévue dans le courant 2021. Aux Etats-Unis, le Freightliner eM2 de taille moyenne, et le camion lourd Freightliner eCascadia, sont aussi en phase d’expérimentation grandeur nature avec l’aide de clients. Ces 2 modèles devraient également être produits l’année prochaine. Ils s’ajouteront aux Fuso eCanter déjà commercialisés, dont 150 unités sont déjà en exploitation au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

