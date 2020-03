Coronavirus : Light + Building hébergé par le Battery Experts Forum













BMZ. Pour l’occasion, et il s’agit d’une première pour ces 2 événements, les billets valables pour l’un le seront aussi pour l’autre gratuitement.



Des synergies uniques



« Nous avons suivi attentivement la situation entourant le coronavirus et avons décidé qu’il fallait que Light + Building soit retardé. Nous nous réjouissons à l’idée d’apporter notre contribution en le tenant en même temps que le Forum des experts de la batterie 2020. Le fait d’avoir les deux événements en même temps créera des synergies uniques. Les solutions de stockage d’énergie et de batteries mobiles sont des sujets importants lors des deux événements, et elles se compléteront bien », commente Christian Adamczyk, directeur du marketing et porte-parole des relations publiques de BMZ.



Battery Experts Forum



Le Forum des experts de la batterie est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable de toute l’industrie, nécessitant l’agrandissement de sa surface d’exposition en raison de la forte demande des professionnels qui le fréquentent. Du 28 septembre au 1er octobre 2020, dans le centre des congrès et le hall 6.0 du terrain de la Messe Frankfurt, ce sont plus de 5.000 participants et près de 200 exposants internationaux qui sont attendus. « De nombreuses expositions du premier semestre ont été annulées, dont de nombreux événements professionnels pour le marché des batteries », souligne BMZ dans son communiqué.



Aux Etats-Unis en 2021 ?



Le groupe international d’origine allemande, fabricant majeur de systèmes de batteries lithium-ion, s’attend déjà à une nouvelle augmentation des chiffres en 2021. Les organisateurs du Forum des experts de la batterie réfléchissent à le déplacer pour la première fois aux Etats-Unis où BMZ compte une succursale, comme c’est également le cas en France, en Pologne, au Japon et en Chine. Pour rappel, le catalogue en batteries et assimilées de l’entreprise concerne une très large palette d’exploitations, depuis les véhicules électriques jusqu’aux systèmes de stockage d’énergie, en passant par les outils électroportatifs comme les taille-haies, perceuses et tournevis électriques sans fil. En raison du Coronavirus, BMZ a accéléré sa production d’équipements médicaux. Salon biennal de conception architecturale et de technologie principalement axé sur les domaines de l’éclairage, de l’électrotechnique, de l’automatisation des bâtiments et des logiciels de génie civil, Light + Building devait cette année célébrer ses 20 ans du 8 au 13 mars dernier à Francfort (Allemagne). La progression du coronavirus a rendu nécessaire son report. Il est désormais programmé du 27 septembre au 2 octobre prochains, s’adossant au Forum des experts de la batterie organisé par. Pour l’occasion, et il s’agit d’une première pour ces 2 événements, les billets valables pour l’un le seront aussi pour l’autre gratuitement., commente Christian Adamczyk, directeur du marketing et porte-parole des relations publiques deLedesde laest devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable de toute l’industrie, nécessitant l’agrandissement de sa surface d’exposition en raison de la forte demande des professionnels qui le fréquentent. Du 28 septembre au 1er octobre 2020, dans le centre des congrès et le hall 6.0 du terrain de la Messe Frankfurt, ce sont plus de 5.000 participants et près de 200 exposants internationaux qui sont attendus., soulignedans son communiqué.Le groupe international d’origine allemande, fabricant majeur de systèmes delithium-ion, s’attend déjà à une nouvelle augmentation des chiffres en 2021. Les organisateurs dudesde laréfléchissent à le déplacer pour la première fois aux Etats-Unis oùcompte une succursale, comme c’est également le cas en France, en Pologne, au Japon et en Chine. Pour rappel, le catalogue enet assimilées de l’entreprise concerne une très large palette d’exploitations, depuis lesjusqu’aux systèmes de stockage d’énergie, en passant par les outils électroportatifs comme les taille-haies, perceuses et tournevis électriques sans fil. En raison du Coronavirus,a accéléré sa production d’équipements médicaux.





Pour plus d'information



BMZ France SARL

BRUNET Jean-Marc

45 Boulevard Vincent Auriol

75013 PARIS



Tel : 09 87 37 42 62

Mail :

Site :



BRUNET Jean-Marc45 Boulevard Vincent Auriol75013 PARISTel : 09 87 37 42 62Mail : jean-marc.brunet@bmz-group.com Site : https://www.bmz-group.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire