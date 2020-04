Configurateur 3D ArcelorMittal pour véhicules électriques









ArcelorMittal a lancé il y a une dizaine d’années un configurateur permettant de choisir les éléments en acier de la carrosserie des véhicules thermiques. Le groupe sidérurgique vient de mettre en ligne une déclinaison spécifique pour les modèles électriques à batterie de ce concept baptisé « S-in motion ».



Spécial VE



Le nouveau configurateur vise à montrer comment la gamme d’aciers à haute résistance (AHSS) et de solutions intelligentes d’ArcelorMittal peut être exploitée pour atteindre les objectifs de performance en matière d’allégement, de sécurité, de coût et de durabilité recherchés pour la construction des voitures particulières et des utilitaires légers électriques à batterie de traction.



Testés et validés



Supports de pare-chocs, toit, portière, plancher et autres éléments de structure ont été soumis à des tests poussés qui incluent des collisions et des simulations d’assemblage. Et ce, de telle sorte que les constructeurs disposent de différentes possibilités, notamment pour l’intégration des batteries et l’association avec différents autres matériaux. Responsable des solutions acier automobile chez ArcelorMittal Global R&D, Jérôme Favero a remarqué que les fabricants de véhicules électriques « sont convaincus que l’allègement reste un enjeu majeur dans la conception des carrosserie ». Et ce pour plus d’autonomie et un moindre impact environnemental.



Surplus d’énergie à absorber



Du fait du poids de la batterie, les voitures électriques pèsent plusieurs centaines de kilos de plus sur la balance que les modèles thermiques équivalents. Egalement en raison des renforcements nécessaires pour assurer la sécurité des occupants. « En conséquence, il y a beaucoup plus d'énergie à absorber en cas d'accident », assure le service de communication de l'entreprise qui explique qu'il faut en contrepartie des aciers à haute résistance spécifiques. En outre, avec les packs, les surfaces dédiées à amortir un choc sont réduites.









