Conférence virtuelle Smarter Mobility Europe du 1er au 3 juillet 2020

« aux questions, aux préoccupations et aux espoirs » que l’industrie européenne se pose au sujet de la mobilité « pendant et après le Covid-19 ». Il s’agit par exemple de prendre en compte l’évolution du public concernant la réduction de la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les déchets, les déplacements dans les villes, et la perte de productivité causée par la crise sanitaire. « Il faut mettre de l’ordre dans le chaos imposé par le Covid-19 à l’industrie de la mobilité » et s’activer autour d’une mobilité plus intelligente en Europe », plaident les organisateurs du Smarter Mobility Europe Live qui constatent : « Le monde de la mobilité a été renversé en l’espace de quelques mois seulement ».



Rassembler les décideurs



En utilisant les derniers outils de conférence virtuelle, l’événement rassemblera les principaux décideurs en matière de mobilité, qu’ils viennent du monde des entreprises ou des gouvernements et autres instances publiques. Parmi la trentaine d’intervenants : Hanno Klausmeier (Directeur général de SAP Labs France), Damien Pichereau (Député de la Sarthe, secrétaire de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, membre de la commission des Affaires européennes et auteur d’un rapport sur les véhicules légers), Anouk Exertier (Responsable du pôle mobilités à la direction des services urbains de Paris la Défense), Roger Atkins (Fondateur de EV Outlook), Ryan Kelly (en charge de la communication chez Virgin Hyperloop One), Alex Kreetzer (Editeur de Auto Futures, centre de contenu numérique international dédié à l’avenir de la mobilité).



Thèmes abordés



Véhicules électriques, Véhicules autonomes, Mobilité partagée, Mobilité active et micro mobilité, et Logistiques sont les 5 thèmes qui seront mis en avant dans le cadre du Smarter Mobility Europe Live. Plus particulièrement, au sujet du premier thème, les organisateurs compte plonger les participants dans le phénomène d’électrification de la mobilité « pour comprendre cette tendance récente et inclure dans le débat des défis supplémentaires autour de sujets tels que les points de recharge, l’autonomie de la batterie et l’adoption par les utilisateurs finaux ». Ils s’appuieront sur quelques constats : les achats de véhicules électriques en Europe ont dépassé ceux de la Chine au premier trimestre 2020 ; En avril 2020, les ventes de VE ont augmenté en glissement annuel de 48% en Allemagne, 97% en France et 161% au Royaume-Uni.



Réduction pour les adhérents à l’Avem



L’Avem étant partenaire du Smarter Mobility Europe Live, ses adhérents bénéficient d’une réduction de 15%. Date butoir pour s’inscrire : 22 juin 2020.

« Il faut mettre de l’ordre dans le chaos imposé par le Covid-19 à l’industrie de la mobilité »

Beaucoup de mythes et rumeurs autour du coronavirus, tout comme autour du climat...

Ce sont toujours les mêmes "experts" incompétents qui décident et ne sont jamais responsables des dégâts que subit la population. Les pays qui ont gardés leur économie en fonctionnement n’ont pas été emportés par la maladie comme le prédisait certains...

Ces pays-là ne mettront pas plusieurs années à relever leurs économies, contrairement aux autres, notamment la France gouvernée par l’incompétence depuis des décennies avec une dette sans fin. Notre appartenance à UE ne fait qu’empirer les choses... il est temps de s’en défaire!



