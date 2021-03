Comment choisir une voiture électrique qui entre dans votre budget ?

















A part si vous avez déjà définitivement choisi votre modèle, la première étape consiste à définir une liste des voitures électriques qui correspondent à vos besoins. Quelle sera l’utilisation du véhicule ? Faut-il opter pour une citadine, une polyvalente, ou une routière ? Combien de personnes occuperont la plupart du temps cette voiture ? Faudra-t-il un coffre suffisamment spacieux pour ranger une poussette en plus de courses ou de bagages ? Comment et où seront rechargées les batteries ? Avec de réguliers déplacements lointains, il convient de se limiter à des modèles suffisamment performants ou niveau de la recharge rapide et pour lesquels l’accès à des stations de superchargeurs est facilité. Ainsi avec les réseaux Tesla et Ionity. L’accès à ce dernier est facilité aux VE des constructeurs qui le financent, comme Audi, Volkswagen Porsche, Mercedes, BMW, Hyundai…



Ne zappez pas l’essai



Emportés par l’expérience Tesla et l’actuelle pandémie de la Covid-19, de plus en plus de constructeurs proposent l’achat en ligne des voitures électriques. Des automobilistes toujours plus nombreux commandent et même précommandent un modèle sans l’avoir vu, et parfois même avant qu’il ne soit disponible. Et ce, afin de le recevoir le plus rapidement possible ou de pouvoir disposer d’une série de lancement suréquipée. Pourquoi pas !? Seul un essai permettra cependant d’évaluer au mieux si une voiture vous convient véritablement. Et ce, à différents niveaux : position au volant, adéquation entre le volume et les besoins du foyer, comportement sur route et en ville, fonctionnement des équipements, facilité de recharge et d’utilisation, etc. Lors de l’essai, n’hésitez pas à venir avec le matériel éventuel que vous aurez à transporter habituellement. Ainsi les sièges rehausseurs des enfants, la poussette, les trottinettes électriques ou les vélos pliants, la caisse à outils pour un artisan, etc.



Et la question du budget ?



Il vous faut déjà bien connaître les aides à l'achat auxquelles vous pouvez prétendre. Il y a tout d'abord le bonus gouvernemental de 7.000 euros si le prix est inférieur à 45.000 euros. Et éventuellement la prime à la conversion si vous avez un ancien véhicule thermique à sacrifier. Elle s'élève à 2.500 ou 5.000 euros selon conditions fiscales. Certains territoires ajoutent un coup de pouce pour promouvoir la mobilité électrique. C'est notamment le cas lorsqu'ils comptent des ZFE (Zone à faibles émissions) pour lutter contre la pollution. Au total, ces aides, lorsqu'elles se cumulent, peuvent couramment dépasser les 10.000 euros, et plus exceptionnellement les 15.000. Il existe d'autres possibilités pour un budget serré. En plus du marché de l'occasion très bien représenté sur l'incontournable site LeBonCoin , il y a la possibilité de passer par une entreprise qui épingle des modèles neufs avec des prix réduits jusqu'à 30% et au-delà. La Zoé étant le best-seller français du VE, pensez par exemple à passer par un mandataire Renault . Ces établissements indépendants sont de plus en plus présents sur le marché des véhicules électriques. L'acquisition d'une voiture doit être pour vous une belle expérience qui reste durablement dans votre mémoire. Bonne route !









