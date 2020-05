Citroën dévoile les détails de son ë-Jumpy









« Inspired by Pro » visant à proposer des solutions taillées sur mesures pour répondre aux attentes des professionnels. Les différentes versions de l’ë-Jumpy permettront à ces derniers de disposer de solutions concrètes répondant aux nouveaux enjeux de mobilité, aussi bien en milieux urbains qu’en zones rurales grâce à une autonomie autorisant la plupart des déplacements.

Acteur majeur du marché des utilitaires, Citroën a décidé de lancer en 2020 une grande offensive dans l’électrification de sa gamme utilitaire. La marque aux chevrons entend ainsi renforcer son offre électrique à destination des professionnels avec une gamme 100% électrifiée d’ici 2021. Outre le nouveau ë-Jumpy, une version 100% électrique du Jumper sera également disponible dans le courant du second semestre 2020, tandis que le Berlingo Van électrique est attendu dans le courant de l’année 2021.







Deux puissances de batteries pour être au plus près des usages



Basé sur la plateforme multi-énergie EMP2 du Groupe PSA, l’ë-Jumpy est proposé avec deux puissances de batteries associées à deux niveaux d’autonomie. De quoi permettre à chaque professionnel de choisir celle qui convient le mieux à son activité en fonction de son usage et de son budget. Le choix est ainsi donné entre une batterie composée de 18 modules, d’une capacité énergétique de 50 kWh offrant une autonomie de 230 km en cycle WLTP et une batterie de 27 modules, d’une capacité de 75 kWh autorisant une autonomie de 330 km.

Dans les deux cas, ces batteries alimentent un moteur d’une puissance de 100 kW (136 ch) permettant une vitesse maximale de 130 km/h, quel que soit le mode de conduite choisi. Le mode Normal offre le meilleur compromis entre l’autonomie et les prestations dynamiques. Le mode Eco permet d’optimiser la consommation d’énergie en diminuant les performances du chauffage ou de la climatisation et en limitant le couple moteur et la puissance. Enfin, avec le mode Power les performances du véhicule avec un poids de chargement maximum sont équivalentes à celle du mode Normal avec un poids à vide.







Un fourgon compact décliné en trois longueurs



L’utilisation de la plateforme EMP2 permet de positionner la batterie dans le châssis du véhicule et de préserver ainsi le volume utile de chargement. L’ë-Jumpy se décline en 3 longueurs, dont la version XS de 4,60m qui permet d’accéder facilement aux centres urbains et de stationner sans contraintes. Associée à un volume pouvant aller jusqu’à 5,1 m3, cette longueur fait de l’ë-Jumpy un fourgon très compact. A noter que la plupart des versions de l’ë-Jumpy sont toisées à 1,90m de hauteur afin de garantir l’accès du véhicule à tous les lieux, tels les parkings souterrains ou les centres commerciaux, dans lesquels bon nombre de ses concurrents ne peuvent se rendre. Par ailleurs, la largeur utile entre le passage de roues permet de charger des palettes Europe.

Au niveau de la recharge qui s’effectue à partir d’une trappe de charge située sur l’aile avant-gauche, l’ë-Jumpy offre trois possibilités. La première est une charge domestique nécessitant un câble de mode 2 pour un usage à domicile, sur le lieu de travail ou sur un parking. La seconde est une charge accélérée privée ou publique via une Wallbox de 3,7 à 22 kW, nécessitant un câble mode 3. Enfin, la troisième est une charge rapide sur borne publique mode 4, allant jusqu’à 100 kW et permettant de charger 80% de la batterie de 50 kWh en 30 minutes et celle de 75 kWh en 45 minutes.





