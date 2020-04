Chine : Renault se recentre sur les électriques et les utilitaires









« Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation avec Nissan », a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du Groupe Renault.



Le plus grand marché du monde



Il s’est vendu en Chine l’année dernière environ 860.000 véhicules électriques. Ce qui fait de ce territoire le plus vaste marché au niveau mondial pour ces engins. A horizon 2030, 25% des véhicules achetés seraient des modèles électriques. Des volumes qui ne font pas peur à Renault avec quelque 270.000 VE déjà diffusés dans le monde depuis 2011.



City K-ZE



Le symbole du recentrage électrique opéré actuellement par le Losange est la Renault City K-ZE qui sera commercialisée l’année prochaine aussi en Europe sous la marque Dacia, directement dupliquée du concept Spring. Ces engins jumeaux seront produits en Chine par eGT créé avec Dongfeng. La City K-ZE s’inscrit en Chine comme le « premier VE issu d’une coentreprise, en concurrence directe avec les meilleurs constructeurs automobiles locaux sur le segment A », souligne Renault sans son communiqué de presse.



JMVE



On retrouve le Losange derrière JMVE qui produit des véhicules électriques depuis 2015. Renault apporte ici sa technologie branchée déclinée avec un souci de proposer sur le marché chinois des modèles de qualité. C’est ainsi que JMEV a prévu de couvrir sur le territoire 45% des ventes de VE en 2022, avec 4 modèles principaux.









