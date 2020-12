Changez la carte grise de votre voiture sans bouger de chez vous













Vendre un véhicule



Dans la cas d’une vente, Portail-cartegrise.fr vous fournit tout d’abord le certificat de cession qu’il est possible de remplir depuis un ordinateur grâce aux champs interactifs. Vous l’imprimerez afin que l’ancien et le nouveau propriétaires apposent leur signature au bas des 2 exemplaires. Comme vendeur, vous devez déclarer la cession du véhicule. Le site peut se charger de cette démarche, vous adresser dans les 24 heures l’accusé d’enregistrement officiel de la préfecture, et informer l’acquéreur. Pour cela, vous n’aurez qu’à saisir les informations nécessaires.



Après l’achat d’une voiture



Si vous venez d’acheter une voiture, il est nécessaire de faire enregistrer cette opération auprès de la préfecture dans un délai d’un mois à partir de la date de la transaction. Au-delà, vous vous exposez à une amende forfaitaire de 135 euros (jusqu’à 750 euros en cas de majoration). Tout comme le site institutionnel Portail-cartegrise.fr effectue pour vous cette démarche sans bouger de chez vous si le véhicule a moins de 30 ans, n’a pas été acquis à l’étranger, et n’est pas pour vous le fruit d’une succession. La première étape consiste à entrer le numéro d’immatriculation. Si elle figure dans le nouveau fichier avec un codage de type « AA-123-ZZ », le service du site pourra récupérer un certain nombre d’informations automatiquement. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’immatriculation est de type « 1234 AB 56 », il vous suffira de remplir par vous-mêmes les champs figurant sur la carte grise pour faire enregistrer la cession. A l’issue du traitement sécurisé de la demande qui sera réalisé dans les 24 heures, un message de service vous sera adressé.



Déménagement



En cas de déménagement, la modification de la carte grise est tout aussi impérative et son défaut sanctionné d’une même amende de 4e classe. L’oubli est pourtant fréquent chez les automobilistes qui peuvent juger un peu trop rapidement cette démarche comme secondaire et dépasser le délai d’un mois à respecter ici aussi. Cette formalité peut être effectuée en quelques clics en passant directement par le site. Comme pour l’achat d’un véhicule, le service de Portail-cartegrise.fr met à disposition un lien « Calculer le prix de ma carte grise » qui vous permettra de connaître le coût total de l’opération en fonction de votre département de résidence. Un accusé d’enregistrement est là aussi adressé dans les 24 heures.



Obtenir un duplicata



