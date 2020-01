CES Las Vegas 2020 : La BMW i3 fait salon









BMW présente une version de sa citadine électrique complètement dédiée au confort d’un unique passager conduit par un chauffeur.



Salon roulant



Au premier coup d’œil, il ne reste à bord de la version Urban Suite que le tableau de bord et le siège du conducteur d’origine de la BMW i3. Le reste a été remplacé par un agencement digne d’un « hôtel de charme », selon les termes utilisés dans le communiqué de presse du constructeur : grand fauteuil enveloppant et confortable avec repose-pieds, petite table avec lampe de chevet à côté pour poser un livre ou des documents, écran qui se rabat depuis la garniture de pavillon, et zone sonore privative. « L’objectif était de créer un espace accueillant avec un niveau de bien-être élevé dans lequel passer du temps - l’endroit idéal pour se détendre, profiter de divertissement en voiture ou se concentrer sur le travail dans un cadre décontracté », justifie BMW.



Déplacement personnel de luxe



A ceux qui pourraient s’étonner de la disparition de 2-3 places à bord de la i3 Urban Suite, à l’heure ou le covoiturage s’inscrit comme une solution durable pour réduire la place prise par les voitures individuelles dans la circulation urbaine, BMW répond que son concept peut remplacer une limousine bien plus encombrante. « La voiture offrira à ses passagers une expérience de première main du concept de mobilité innovante et durable du groupe BMW, tout en démontrant clairement que les voyages de luxe à l’avenir n’auront rien à voir avec la taille du véhicule », plaide le constructeur.







Choix des matériaux



A l’origine entourée de grands soins pour le choix des processus de fabrication et des matières employées pour sa construction, la BMW i3 va ici plus loin encore dans la démarche vers une mobilité plus soutenable. « Le véhicule s’appuie sur une approche holistique pour une utilisation responsable des ressources, englobant le groupe motopropulseur sans émissions locales, la sélection rigoureuse des matériaux et les processus de production impliqués », commente le constructeur qui détaille : « Les tissus contenant des matériaux recyclés s’associent donc avec du bois certifié et du cuir tanné végétal de feuilles d’olivier, tandis que les tapis de sol sont fabriqués à partir de matières recyclables qui peuvent être réinjectés dans le cycle, selon les principes de l’économie circulaire ».



En expérimentation au CES 2020



