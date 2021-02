Ca roule pour les camions électriques de Daimler









Daimler prennent le temps qu’il faut pour mettre au point leurs camions électriques avant de les commercialiser. En plus des essais réalisés par les ingénieurs maison, des tests en situations réelles sont programmés sur quelques années en plages de plusieurs mois. Les engins sont confiés à d’importants clients de longues dates. Ces utilitaires arrivent alors sur le marché avec un niveau important de fiabilité.



Fuso eCanter



Le Fuso Canter a d’abord été équipé d’un groupe motopropulseur hybride, il y a une dizaine d’années déjà. Ce porteur avait ainsi été mis entre les mains de quelques chauffeurs des établissements Deret, spécialisés dans la livraison en centre-ville. En 2014, cette version Eco Hybrid était rejointe par le Canter E-Cell, devenu depuis eCanter. Huit exemplaires de cet utilitaire discret et pratique avaient été confiés à des professionnels pour une année de tests en situations réelles. Equipée alors d’une batterie de 48,4 kWh de capacité, en alimentation d’un moteur d’une puissance de 110 kW pour un couple maximum de 650 Nm, cette déclinaison avait été présentée au salon de Francfort (Allemagne) en 2010. En amont de ces 2 versions électrifiées, Daimler Trucks avait investi en 2011 quelque 27 millions d’euros dans son usine de Tramagal, à 150 km au nord-est de Lisbonne (Portugal).







Plus de 200 eCanter dans le monde



Lancé en 2017, le Fuso eCanter a évolué. Pour une même autonomie d’une centaine de kilomètres, le pack lithium-ion a été ramené à une capacité nominale de 13,8 kWh. Le moteur actuellement embarqué offre une puissance de 115 kW pour un couple de 390 Nm. L’engin d’un PTAC de 7,49 tonnes, et d’une capacité de charge sur châssis de 4,5 tonnes, roule désormais à New York, Tokyo, Berlin, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin, Oslo, Copenhague, Helsinki et Lisbonne. Plus de 200 exemplaires livrés, selon les chiffres de février 2021 : plus de 40 Fuso eCanter circulent aux Etats-Unis, une bonne soixantaine au Japon, et au-delà de 100 unités en Europe. Sur ce dernier territoire, les clients se nomment PostNL, Dachser, Deutsche Post DHL, Rhenus Group, DB Schenker, et, bien sûr, les établissements Deret.



Les camions électriques eActros et eEconic



