Bornes de recharge à la demande, une idée qui fait son chemin











Pour être certains que les nouveaux points de charge soient régulièrement fréquentés, une solution qui devrait faire son chemin est celle de l’installation de bornes à la demande. Utilisée à grande échelle à Amsterdam et initiée en France par E-Totem au sein de la Métropole de Saint-Etienne où 38 bornes de ce type ont déjà été déployées, cette solution commence à faire des émules. Elle a notamment été retenue par la Métropole du Grand Paris où E-Totem est aussi à la manœuvre, mais également par Freshmile et Engie Solutions au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.







Une installation en 3 mois



L’implantation de bornes de recharge à la demande répond à un besoin réel d’utilisateurs de véhicules électriques et assure à l’opérateur du service un usage régulier des points de charge. A Saint-Etienne, les possesseurs de véhicules électriques intéressés avaient, sur un site dédié, accès à une carte présentant des emplacements pré-étudiés et déjà validés par la collectivité et par Enedis. Un moyen de gagner du temps sur l’installation d’une borne qui, sur ces emplacements, était effective en 3 mois. Sur un emplacement non étudié, le délai en vigueur est de 6 mois, sous réserve que l’installation soit techniquement possible.

Toujours à Saint-Etienne, le déploiement de ces bornes est entièrement financé sur fonds privés et la collectivité tout comme le demandeur ne déboursent rien. Le programme mis en place prévoit des installations financées par une société de projet montée par E-Totem avec l’appui de Demeter comme investisseur. Ce modèle a été repris sous différentes formes dans d’autres collectivités. De son côté, E-Totem est prête à déployer son modèle sur d’autres territoires. Elle a d’ailleurs développé une ingénierie de projet pour partager son expertise dans ce domaine. Elle compte ainsi valoriser sa force qui est, selon sa Directrice des opérations Aurore Comte, de maitriser toute la chaîne de valeur en interne, de la conception et fabrication de bornes jusqu’à l’exploitation du réseau en passant par l’édition du logiciel de supervision et l’ingénierie financière.







Des bornes éligibles aux subventions Advenir



Le dispositif de bornes à la demande devrait également prendre de l’essor car il est éligible aux subventions délivrées dans le cadre du programme Advenir. Celui-ci vise à encourager toute entreprise ou personne publique à installer des bornes de recharge situées en voirie et accessibles au public. Une modalité de dépôt de dossier spécifique est d’ailleurs dédiée aux bornes à la demande qui répondent aux besoins quotidiens d’utilisateurs de véhicules électriques n’ayant pas accès à une place de stationnement à domicile ni à un point de recharge à proximité de chez eux.

Le porteur de projet (qu’il soit une collectivité ou une entreprise déléguée pour ce service) doit fournir une preuve de la demande pour bénéficier de la prime Advenir qui vient couvrir les coûts de fourniture et d’installation à hauteur de 40% avec un montant maximal d’aide fixé à 1 860 € par point de charge, auquel il faut ajouter une surprime additionnelle de 300 € par point de charge pour les bornes à la demande. De plus, il n’y a pas de limitation au nombre de points de charge financés par porteur pour ce type de dispositif, alors que ce nombre est limité à cinquante points de charge fixée pour un déploiement "classique" en voirie.

Dans le cadre de son plan de relance de la filière automobile qui met l’accent sur le développement de la mobilité électrique, le gouvernement s’est fixé l’objectif d’arriver à 100 000 points de charge à disposition du public d’ici à la fin de l’année 2021 contre près de 30 000 à l’heure actuelle. Un objectif très ambitieux, sans doute très difficile à atteindre et qui ne peut faire l’impasse sur l’importance stratégique du choix des emplacements de ces nouvelles bornes. L’expérience des premiers déploiements a montré que ce choix était crucial si l’on veut éviter que certaines bornes ne soient totalement sous-utilisées.Pour être certains que les nouveaux points de charge soient régulièrement fréquentés, une solution qui devrait faire son chemin est celle de l’installation de bornes à la demande. Utilisée à grande échelle à Amsterdam et initiée en France par E-Totem au sein de la Métropole de Saint-Etienne où 38 bornes de ce type ont déjà été déployées, cette solution commence à faire des émules. Elle a notamment été retenue par la Métropole du Grand Paris où E-Totem est aussi à la manœuvre, mais également par Freshmile et Engie Solutions au sein de l’Eurométropole de Strasbourg.L’implantation de bornes de recharge à la demande répond à un besoin réel d’utilisateurs de véhicules électriques et assure à l’opérateur du service un usage régulier des points de charge. A Saint-Etienne, les possesseurs de véhicules électriques intéressés avaient, sur un site dédié, accès à une carte présentant des emplacements pré-étudiés et déjà validés par la collectivité et par Enedis. Un moyen de gagner du temps sur l’installation d’une borne qui, sur ces emplacements, était effective en 3 mois. Sur un emplacement non étudié, le délai en vigueur est de 6 mois, sous réserve que l’installation soit techniquement possible.Toujours à Saint-Etienne, le déploiement de ces bornes est entièrement financé sur fonds privés et la collectivité tout comme le demandeur ne déboursent rien. Le programme mis en place prévoit des installations financées par une société de projet montée par E-Totem avec l’appui de Demeter comme investisseur. Ce modèle a été repris sous différentes formes dans d’autres collectivités. De son côté, E-Totem est prête à déployer son modèle sur d’autres territoires. Elle a d’ailleurs développé une ingénierie de projet pour partager son expertise dans ce domaine. Elle compte ainsi valoriser sa force qui est, selon sa Directrice des opérations, de maitriser toute la chaîne de valeur en interne, de la conception et fabrication de bornes jusqu’à l’exploitation du réseau en passant par l’édition du logiciel de supervision et l’ingénierie financière.Le dispositif de bornes à la demande devrait également prendre de l’essor car il est éligible aux subventions délivrées dans le cadre du programme Advenir. Celui-ci vise à encourager toute entreprise ou personne publique à installer des bornes de recharge situées en voirie et accessibles au public. Une modalité de dépôt de dossier spécifique est d’ailleurs dédiée aux bornes à la demande qui répondent aux besoins quotidiens d’utilisateurs de véhicules électriques n’ayant pas accès à une place de stationnement à domicile ni à un point de recharge à proximité de chez eux.Le porteur de projet (qu’il soit une collectivité ou une entreprise déléguée pour ce service) doit fournir une preuve de la demande pour bénéficier de la prime Advenir qui vient couvrir les coûts de fourniture et d’installation à hauteur de 40% avec un montant maximal d’aide fixé à 1 860 € par point de charge, auquel il faut ajouter une surprime additionnelle de 300 € par point de charge pour les bornes à la demande. De plus, il n’y a pas de limitation au nombre de points de charge financés par porteur pour ce type de dispositif, alors que ce nombre est limité à cinquante points de charge fixée pour un déploiement "classique" en voirie.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire