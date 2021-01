Bonnes performances en 2020 pour Kia qui présente un nouveau logo









Baisse des ventes bien maîtrisée



Alors que les ventes de voitures particulières ont reculé d’un peu plus de 25% dans l’Hexagone en 2020, Kia n’a enregistré un fléchissement que de 13,3% par rapport à 2019. Les 39.052 nouvelles immatriculations acceptées en préfecture pour le constructeur coréen l’année dernière le ramène entre les exercices 2017 (37.325 unités) et 2018 (42.313). Le coronavirus aura eu temporairement raison d’une croissance continue pendant 5 ans. Pour rappel, les chiffres étaient de 45.056 voitures immatriculées en 2019, avec des indicateurs qui laissaient entendre une nouvelle progression en 2020. Pour preuve cette hausse en part de marché : 2,4%, contre 2% en 2019. Un record historique en France pour la marque coréenne qui observe sur ce point une 5e augmentation sans discontinuité. « Kia est la 2e marque généraliste du marché, derrière Toyota, à avoir le moins perdu en 2020 », se réjouit son service de communication.







Nouvelle poussée des modèles électrifiés



Avec 8.794 nouvelles immatriculations en 2020, le Niro a été le plus vendu des modèles au catalogue de Kia. Ce SUV de segment C est proposé en déclinaisons hybride, PHEV (hybride rechargeable) et 100% électrique. C’est cette dernière qui a séduit une plus large clientèle, avec 5.101 enregistrements en préfecture l’année dernière. Placé au 5e rang des voitures particulières vendues sur le marché français, elle présente une progression de 176% par rapport à 2019, et une part de marché de 4,60%. Globalement, plus d’un véhicule Kia vendu sur 3 était un modèle électrifié, soit, précisément, 39%, contre 16% en 2019. Sur l’exercice 2020, le constructeur a réussi le lancement de 2 nouvelles voitures hybrides rechargeables : le crossover familial XCeed et le break Ceed SW. La famille Ceed arrive en 2e position dans les ventes maison avec 7.296 immatriculations. « Ces performances propulsent Kia parmi les constructeurs généralistes les plus vertueux du marché et positionne la marque comme un acteur incontournable dans le domaine des motorisations éco-efficientes en France », souligne l’adhérent à l’Avem. Autre excellent modèle électrique, le SUV e-Soul de segment B poursuit sa route discrète, avec 829 immatriculations en 2020.



2021



Kia France envisage pour 2021 un objectif de 47.500 voitures particulières neuves achetées par les automobilistes et entreprises françaises. « Malgré la chute du marché en 2020, nous avons réussi à progresser en termes de part de marché et je veux saluer l’engagement de nos équipes du siège, celles qui sont sur le terrain mais aussi la confiance accordée par nos partenaires concessionnaires, car en pleine tempête causée par la Covid, ils ont adhéré à nos nouvelles orientations. En 2021, Kia va connaître une nouvelle ère découlant du ‘Plan S’ stratégique déployé par notre siège et nous sommes tous prêts à relever les nouveaux défis qui nous attendent dès ce mois de janvier », commente Marc Hedrich, devenu président de Kia France au 1er janvier 2021, après avoir occupé les fonctions de directeur général depuis son entrée au sein de la société en 2015. Sa nomination fait date dans l’histoire de l’entreprise, car c’est la première fois qu’un cadre exécutif non issu du siège coréen accède à la présidence de la filiale française. Pour rappel, ce diplômé de l’EBS (European Business School) est successivement passé depuis les années 1990 par différents constructeurs, dont Ford, Skoda, Seat, et Toyota.







Nouveau Logo



Autre découverte pour 2021, Kia vient de redessiner son logo qui s’apparente désormais à une signature manuscrite sur laquelle les éléments de symétrie, rythme et élévation reflètent le nouvel esprit du constructeur ainsi que son engagement vis-à-vis de ses clients. « Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients », traduit le constructeur. « La ligne rythmée et continue exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel sentiment de confiance », poursuit-il. Un spectacle pyrotechnique d’ampleur a permis de révéler le nouveau graphisme du nom de la marque. 