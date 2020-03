BMW : un concept-car qui annonce sa future berline électrique haut de gamme













« Allemandes » ont longtemps dominé le marché mais sont aujourd’hui fortement concurrencées par Tesla.

Avec ses dernières innovations (moteur électrique, électronique de puissance, unité de recharge et batterie haute tension), la BMW i4 est justement conçue pour rivaliser avec la Tesla Model 3. Son design amorce également une évolution qui se retrouvera dans d’autres modèles électriques que la marque se prépare à lancer dans les prochaines années, à commencer par le SUV 100% électrique iX3. Des modèles qui viendront en complément de nombreuses versions hybrides rechargeables que BMW s’apprête à commercialiser dès cette année afin d’atteindre ses objectifs de réduction de CO2 et d’éviter ainsi de lourdes pénalités financières.





Des performances aptes à rivaliser avec la Tesla Model 3



La BMW i4 utilisera la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Elle sera dotée d’un moteur électrique développant une puissance maximum de 390 kW (530 ch). De quoi passer de 0 à 100 km/h en près de 4 secondes et avoir une vitesse de pointe dépassant les 200 km/h. Optimisée et conçue pour la BMW i4, la batterie d’une capacité de 80 kWh affiche également des performances aptes à rivaliser avec la Tesla Model 3 puisqu’elle procure une autonomie de 600 km selon le cycle WLTP.

Extrêmement plate, elle a pu être casée dans le plancher de la BMW i4 sans pratiquement surélever ses occupants si l’on en juge par le profil élancé du Concept i4. Mieux, le centre de gravité promet d’être abaissé ce qui contribuera à optimiser l’aérodynamique de la voiture et à lui donner une plus grande autonomie. Par ailleurs, la double calandre fermée, les éléments aérodynamiques et les jantes conçues exclusivement pour le Concept i4 lui donnent un caractère affirmé, tandis que la double calandre fermée est aussi sensée faire le lien entre la tradition et l’avenir de la marque BMW.







Un design appelé à être repris par d’autres modèles électriques



En l’absence de moteur thermique, et donc de radiateur, la calandre fait office de « surface intelligente » dans laquelle sont logés différents capteurs. La grille de calandre donne ainsi un aperçu de la technologie dissimulée par le design exclusif de la voiture. Un design dont certains éléments intérieurs et extérieurs seront repris non seulement par la BMW i4, mais aussi par d’autres modèles électriques de la marque. Les accents bleutés à l’avant, sur les flancs et à l’arrière témoignent des gènes BMW i de la voiture et mettent en avant la technologie de pointe dont bénéficie le concept i4.

A l’intérieur, le concept i4 inaugure un nouvel écran de contrôle incurvé associé au volant. Un écran que l’on retrouvera dans la BMW i4 de série ainsi que dans les modèles BMX iNext. Via cet écran, le conducteur pourra notamment choisir entre 3 modes de conduite : « Core », « Sport » et « Efficient ». Avec ses 3 modes, il pourra découvrir les nombreuses facettes de la motorisation électrique et avoir un avant-goût de la prochaine génération de systèmes d’exploitation pour les modèles de la marque à partir de 2021. A noter que le mode « Efficient » active le système « Assisted Driving View » qui permet d’explorer plus avant la technologie de la voiture, et en particulier la communication du véhicule avec son environnement.









