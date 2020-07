BMW présente son futur SUV électrique









« Power of Choice » destinée à répondre à une grande variété de demandes clients. La BMW X3 est ainsi le premier modèle de l’entreprise bavaroise à être proposé avec au choix un moteur à essence, un moteur diesel, un système hybride rechargeable et une motorisation 100% électrique.

Produite en Chine où elle sera disponible dès cette année, la version électrique baptisée iX3 est sera aussi exportée en Europe où elle sera commercialisée à partir de 72 950 € pour la finition Inspiring. Pionnier de la mobilité électrique avec la i3, BMW n’avait depuis guère produit de nouveautés dans ce domaine. Avec la iX3 qui s’inscrit sur un segment au cœur de sa gamme, la marque lance une nouvelle offensive dans l’électrique, qui devrait la conduire à lancer pas moins de 12 modèles zéro émission d’ici à 2023. Des modèles tirant pleinement profit des progrès technologiques réalisés depuis le lancement de la BMW i3.







Une nouvelle génération de la technologie BMW eDrive



La BMW iX3 inaugure en effet la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Les toutes dernières versions du moteur électrique, de l’électronique de puissance, de la technologie de la recharge et de la batterie haute tension autorise une nette progression en matière de performances, de consommation d’énergie et d’autonomie. La iX3 est équipée d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 210 kW (286 ch) avec un couple de 400 Nm, y compris dans les plages de régime les plus élevées. Le moteur électrique, la transmission et l’électronique de puissance sont désormais réunis dans un même compartiment et ce haut degré d’intégration de la motorisation joue un rôle majeur dans l’optimisation des performances.

La BMW iX3 abat ainsi le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, avec une vitesse maximale bridée électroniquement à 180 km/h. Une technologie de pointe se cache également derrière les cellules de batterie dont la capacité de stockage a été considérablement revue à la hausse en proportion du volume d’installation requis et de son poids. La capacité énergétique de la batterie est de 80 kWh ce qui, couplé à l’efficience de la chaîne de transmission, permet à la BMW iX3 d’afficher une autonomie de 460 km en cycle WLTP et d’être particulièrement adaptée aux longs trajets.







Une efficience optimisée



BMW a également cherché à optimiser l’efficience de sa iX3 avec un certain nombre d’innovations techniques, parmi lesquelles une unité de recharge avant-gardiste. Branchée sur une source de courant alternatif, elle autorise un chargement monophasé ou triphasé pouvant aller jusqu’à 11 kW. Sur une borne de charge rapide, la puissance de chargement peut atteindre 150 kW. De quoi retrouver 80% de la capacité de la batterie en 34 minutes. Il suffit aussi de seulement 10 minutes pour permettre au conducteur d’injecter suffisamment d’énergie pour augmenter l’autonomie de la voiture de 100 km. A noter que les conducteurs de la BMW iX3 bénéficient de tarifs particulièrement avantageux (0,29 €/minutes) sur les stations de recharge du réseau Ionity.

Tout comme les services numériques BMW Connected Charging, le système de récupération adaptative de l’énergie, contribue également à améliorer l’efficience et le confort de la iX3 pendant les trajets. La quantité d’énergie récupérée est adaptée à la situation de conduite, déterminée à partir des données provenant du système de navigation et des capteurs des systèmes d’aide à la conduite. Par ailleurs, le conducteur peut aussi ajouter une autre solution à cette récupération adaptative en choisissant entre trois niveaux de récupération de l’énergie de freinage. En assurant une récupération d’énergie particulièrement efficace en position de conduite B, le système offre ainsi au conducteur le « one pedal feeling » emblématique des modèles électriques du groupe BMW.





