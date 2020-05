Blooweels livre les véhicules loués à domicile









« En réponse à la crise sanitaire, nous souhaitons vous proposer de vous apporter les véhicules à votre domicile. Ceci dans le but de vous éviter de prendre les transports en commun pour vous rendre sur nos différents parcs », explique Blooweels aux inscrits à sa lettre d’informations. Par ailleurs, l’adhérent à l’Avem a activé 2 codes de promotion à utiliser respectivement pour une réservation d’une durée de 2 jours et plus au parc de La Défense (92) ou à celui de Mesnil-le-Roi (78). Leur validité s’étend jusqu’à fin juin 2020.



LIVCOVID + MESNIL20



Avec le code LIVCOVID, une remise de 10% est accordée sur la location d’une voiture électrique ou hybride rechargeable disponible sur le parc de La Défense. La livraison à domicile est offerte dans un rayon de 20 kilomètres du site. Petite demande de Blooweels pour rendre ce scénario possible : Déposer le chauffeur à la gare la plus proche. Spécifique au parc de Mesnil-le-Roi, le code promo MESNIL20 permet de bénéficier d’une remise de 20%.



Quelques modèles



Les parcs des sites Blooweels de La Défense et du Mesnil-le-Roi disposent, entre autres, du coupé sportif hybride rechargeable BMW i8, et des modèles 100% électriques Porsche Taycan (version Turbo), Jaguar i-Pace (version First Edition), Tesla Model 3 P75D. Pour tout autre véhicule, contacter directement les parcs concernés.





Pour plus d'information



Blooweels



2 Allée du Manège

78600 Le MESNIL LE ROI



Tel : 07 86 32 80 72

Site :



