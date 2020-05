Blabla Ride : Les trottinettes électriques par BlaBlaCar et Voi









En établissant un partenariat avec la startup suédoise Voi Technology fondée en 2018, BlaBlaCar étend son offre multimodale à la micro-mobilité. A partir du 5 juin 2020, les trottinettes électriques de Voi et l’application qui permet de les exploiter passeront sous les couleurs des 2 entreprises. Ce changement n’impactera pas les habitudes des utilisateurs du service Voi.



Extension à la plateforme BlaBlaCar



Dans quelques mois, tout en restant indépendants, les 2 partenaires feront communiquer leurs plateformes. « Ainsi, les membres de BlaBlaCar, en se connectant à l’application BlaBla Ride avec leur profil, pourront sélectionner une trottinette pour parcourir le premier ou le dernier kilomètre de leur voyage en covoiturage ou en bus, réalisant ainsi un trajet porte-à-porte simplement », est-il expliqué dans un communiqué de presse dédié.



Contre l’utilisation inefficace de la voiture



« Voi et BlaBlaCar ont un ennemi commun : l’utilisation inefficace de la voiture », justifie Nicolas Brusson à la tête de BlaBlaCar. « Les trottinettes et la micro-mobilité peuvent transformer la manière dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans les villes tout comme le covoiturage a transformé le voyage longue distance », compare-t-il. Désormais, l’offre multimodale de BlaBlaCar comprend les trajets longue distance en covoiturage (BlaBlaCar) et en bus (BlaBlaBus), le covoiturage domicile-travail (BlaBlaLines), auquel vient de s’ajouter la micro-mobilité urbaine avec BlaBla Ride.











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire