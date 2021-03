Bientôt 2000 bornes de recharge dans les hypermarchés Carrefour













L’engagement de Carrefour vient renforcer sa mobilisation pour l’énergie propre (ces points de charge seront alimentés à 100% en énergie verte) et pour sa transition énergétique (Carrefour s’est engagé à réduire de 40% ses émissions de CO2 d’ici 2025). Pour Jérôme Nanty, Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine du Groupe : « Ce déploiement ambitieux est un engagement supplémentaire de Carrefour dans la transition énergétique. Grâce à notre maillage territorial, le service de recharge Carrefour sera l’un des plus importants de l’hexagone, mais également l’un des plus qualitatifs, avec 56% de superchargeurs ».







Une offre complète accessible à tous



Alors qu’aujourd’hui près de 70 bornes sont déjà installées dans certains magasins, cette annonce illustre la volonté de Carrefour de passer à la vitesse supérieure en souhaitant équiper progressivement l’ensemble du parc des hypermarchés français du groupe, avec en moyenne une dizaine de places de parking équipées du système de recharge dans chaque hypermarché. Carrefour souhaite mettre en place des bornes de recharge accessibles à tous et être la première enseigne à proposer une offre complète pour l’électromobilité pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.



Carrefour proposera ainsi un service de recharge dite de « confort » à 22 kW, gratuit la première heure pour les clients porteurs de la carte de fidélité ou de la carte PASS Carrefour. On trouvera également dans ses hypermarchés un service de charge rapide à ultra rapide avec des bornes allant de 50 kW à 350 kW. Enfin, Carrefour offrira également un service gratuit dédié à la recharge pour les nouvelles mobilités douces comme les vélos et trottinettes électriques. Carrefour et ses partenaires mettront donc en place de véritables hubs dédiés à la mobilité électrique, permettant de répondre aux besoins présents et futurs du marché pour une solution de recharge pérenne.







Un partenariat avec Meridiam



Pour équiper ses hypermarchés en bornes de recharge, Carrefour a choisi de s’associer à Meridiam, investisseur de long terme spécialisé dans les infrastructures essentielles, qui portera intégralement le financement du service de recharge. Meridiam confiera la mise en œuvre de ce nouveau projet à sa filiale Allego, leader européen dans le déploiement de hubs de recharge, qui opère à ce jour plus de 25000 points de charge. L’expertise d’Allego, qui équipe déjà certains Géant Casino, permettra de garantir aux clients des hypermarchés Carrefour une grande qualité de service pour la recharge de leurs véhicules électriques.



Thierry Déau, PDG et fondateur de Meridiam se félicite de ce partenariat noué avec Carrefour pour déployer à grande échelle des bornes de recharge. Un accord en cohérence avec la mission de sa société : « Ce projet est un nouvel exemple de notre contribution très concrète à la transition énergétique en France. Il témoigne aussi de notre engagement de long terme au service des territoires et de ses habitants. Ce développement sur tout le territoire marque une étape décisive dans la mise en œuvre de notre ambition de déployer un réseau de charge rapide en Europe ». Ce projet, qui s’inscrit dans sa stratégie de contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unis, renforce également l’engagement de Meridiam à construire des infrastructures durables et à impact positif.



