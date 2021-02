Bien’ici intègre le service de recharge Zeplug en critère de recherche













Bien’ici, l’un des sites leaders des annonces immobilières, ajoute une fonctionnalité inédite à son moteur de recherche d’appartement : la disponibilité du service de recharge électrique Zeplug dans un immeuble. L’ajout de cette fonctionnalité répond au besoin croissant de bornes de recharge à domicile qui accompagne l’accélération des ventes de véhicules électriques.



Critère décisif dans le choix d’un appartement



Sur l’année 2020, les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont connu une progression spectaculaire de plus de 200% pour atteindre 185.503 unités, soit plus de 11% du total des ventes de voitures sur l’année (chiffres AAA Data). La question des solutions de recharge en copropriété devient donc un critère décisif dans le choix d’un appartement, qu’il soit à l’achat ou en location. C’est pourquoi le site Bien’ici s’est adressé à Zeplug, premier opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables à domicile et en entreprise, pour proposer ce service intégré à son moteur de recherche.



Case à cocher



En pratique, et à l’image d’autres services innovants mis en place par Bien’ici comme le raccordement à la fibre ou de critères de recherche plus classiques tels que la présence d’un balcon ou d’un parking, il suffit à l’utilisateur de cocher la case « Recharge véhicule électrique » pour ne sélectionner que les appartements situés dans une copropriété équipée. A ce jour, Zeplug a déjà validé l’équipement de plus de 2.500 copropriétés sur toute la France, soit un potentiel supérieur à 250.000 places éligibles à l’installation d’une borne. Les personnes intéressées pourront contacter directement Zeplug via un formulaire dédié. Une fois la borne installée, les tarifs d’abonnement tout compris, électricité incluse, débutent à 12,90 € par mois.



Faciliter les démarches d’installation



Zeplug s’est donné pour mission de faciliter les démarches pour l’installation de bornes de recharge en copropriété et en entreprise. L’installation de l’alimentation dédiée aux bornes de recharge dans la copropriété, les armoires électriques, les chemins de câble et le câblage jusqu’à la borne de recharge sont entièrement financés par Zeplug. Grâce au programme Advenir qui soutient le déploiement des points de recharge, l’installation de la borne elle-même est proposée à partir de 499 € aides déduites. Nouveauté 2021 : un crédit d’impôt borne de recharge d’un montant pouvant aller jusqu’à 300 € est également ouvert aux locataires comme aux propriétaires réalisant une installation dans leur résidence principale ou secondaire. Cinq niveaux de puissance de recharge sont disponibles, jusqu’à 22 kW.



Véritables besoins des utilisateurs



« Ce partenariat avec un site qui a révolutionné les annonces immobilières s’inscrit parfaitement dans la démarche de Zeplug qui consiste à simplifier l’accès à la recharge électrique des véhicules en copropriété et en entreprise. Le succès de Bien’ici repose sur ces fonctionnalités qui répondent aux véritables besoins des utilisateurs et nous sommes très fiers d’y être associés », déclare Frédéric Renaudeau, fondateur de Zeplug.



Nouvelle ère pour les VE



« L’automobile semble entrer dans une nouvelle ère avec une année 2020 qui a connu une forte accélération des ventes de véhicules électriques (+ 132% sur un an). Bien’ici a pour ambition de conserver une longueur d’avance sur les comportements de demain, pour proposer une expérience de recherche immobilière toujours plus pertinente. Nos nouvelles fonctionnalités, qui permettent d’identifier à la fois les bornes publiques et les bornes privées existantes, répondent ainsi à cette appétence grandissante des Français pour les véhicules électriques », ajoute David Benbassat, directeur général de Bien’ici.



A propos de Zeplug



Créée en 2014, Zeplug propose un service de recharge pour véhicule électrique clé-en-main aux particuliers habitant en copropriété et aux entreprises. A la manière d’un opérateur fibre, Zeplug investit tout ou partie de l’infrastructure à ses frais, et propose un service de recharge complet, incluant la mise à disposition et la maintenance de l’infrastructure (En copropriété : sur les places privatives ; En entreprise : sur le lieu de travail et au domicile des collaborateurs) ainsi que l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule. Zeplug est également partenaire de grands constructeurs automobiles tels que BMW, Mini, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Honda, Volvo et Jaguar Land Rover.



A propos de Bien’ici



Acteur de la recherche immobilière, Bien’ici facilite la quête d’un logement en la considérant comme fondatrice d’un projet de vie. Sa principale force réside dans sa capacité à mieux répondre aux attentes des particuliers et à mieux servir les intérêts des professionnels de l’immobilier. La plateforme propose une technologie inédite de cartographie 3D qui permet la localisation immédiate des biens et l’accès à des informations précieuses sur son environnement (transports, temps de trajet, commerces, écoles, etc.), offrant aux utilisateurs une expérience de recherche unique et innovante et générant, in fine, gain de temps et d’efficacité pour les professionnels. Imaginé en 2015 par les professionnels de l’immobilier, Bien’ici propose des annonces sur l’ensemble du territoire français, regroupant le neuf et l’existant, la vente comme la location. Bien’ici est disponible sur tous les supports.





