Bentley trace sa route vers l’électrification totale de ses modèles

Intitulé « Beyond100 », son plan pour y parvenir prévoit l‘abandon progressif des moteurs thermiques qui ont pourtant fait la réputation du constructeur britannique. Celui-ci compte aller plus loin que la simple électrification de sa gamme et souhaite aussi transformer profondément l’entreprise. Pour son Président Adrian Hallmark : « Être à la pointe du progrès fait partie de notre ADN. Les premiers gars de chez Bentley étaient des pionniers et avec Beyond100, nous continuerons à être des leaders en réinventant l’entreprise et en devenant une référence mondiale dans le domaine des voitures de luxe. »







Une stratégie par étapes



Le plan Beyond100 est une stratégie par étapes pour Bentley. Dès l’an prochain, la marque lancera deux nouveaux modèles hybrides rechargeables, prélude à la déclinaison en version hybride de chaque voiture de la gamme Bentley d’ici 2023. 2025 verra ensuite l’apparition du premier modèle 100% électrique qui avait été préfiguré par le concept EXP 100 GT présenté en 2019 à l’occasion du centenaire de la marque. Pour cette première voiture électrique, Bentley profitera de l’expérience du groupe Volkswagen en la matière puisque ce modèle devrait être basé sur la future plateforme PPE (Premium Plateform Electric) développée par Porsche et Audi pour ses voitures électriques premium.



Dès l’année suivante, le constructeur prévoit que l’ensemble de sa gamme ne soit composé que de modèles hybrides rechargeables ou électriques. Enfin, l’évolution vers une mobilité zéro émission s’achèvera en 2030 avec l’abandon total des moteurs à combustion interne. A cette date, Bentley deviendra exclusivement un constructeur de voitures 100% électrique. En une décennie, sa mue aura été pleinement achevée pour passer, selon Adrian Hallmark, d’un statut de constructeur de voitures de luxe centenaire à celui d’un nouveau modèle de luxe durable et pleinement éthique.







Une transformation totale de l’entreprise



Pour entamer le second siècle de son existence, le constructeur britannique n’entend pas se limiter à l’électrification totale de sa gamme mais souhaite aussi transformer l’entreprise en profondeur. Le plan Beyond 100 comporte donc toute une série de mesures visant à réduire l’impact écologique de son usine de Crewe, ainsi que l’utilisation de matériaux plus responsables pour la conception de ses voitures. L’objectif de Bentley est de devenir une entreprise entièrement neutre en carbone d’ici à 2030. Cela implique de nouvelles améliorations de son impact environnemental, notamment au niveau de sa chaîne d’approvisionnement de premier rang et la collaboration avec son réseau de détaillants.



Une démarche déjà engagée puisque le site Crewe est devenu l’an dernier la première usine de production de voitures de luxe au Royaume-Uni à être certifiée neutre en carbone. Un résultat obtenu grâce à la mise en place de solutions innovantes : un système de recyclage de l’eau dans l’atelier de peinture, la plantation d’arbres, l’installation de près de 30 000 panneaux solaires et l’utilisation d’une électricité issue d’énergies renouvelables. D’ici à 2025, les efforts de l’entreprise porteront essentiellement sur la réduction de sa consommation d’énergie, de ses émissions de CO2, de l’utilisation de solvants dans le processus de peinture, mais aussi pour faire en sorte de devenir plastique neutre.

