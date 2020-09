Battery Loop : La seconde vie des batteries des bus électriques Volvo

A travers sa filiale Battery Loop créée en 2017, Stena Recycling exploitera en seconde vie les batteries dont l’efficacité énergétique n’est plus suffisante pour assurer la propulsion des bus électriques construits par Volvo.



31 bus électriques pour Bodö



Comme tous les constructeurs d’autobus électriques, Volvo Bus reçoit de plus en plus de commandes pour ses modèles branchés. Dernièrement, celle passée par la ville de Bodö en Norvège, est riche en symboles. Les 31 exemplaires qui seront livrés pour l’été 2021 - 17 Volvo 7900 Electric 12 mètres + 14 autres articulés de grande capacité (120 passagers) - évolueront au nord du cercle polaire arctique. Nordlandsbuss, qui gère l’exploitation des transports sur ce territoire, deviendra ainsi l’opérateur en charge de bus électriques le plus septentrional du monde.







Economie circulaire



La rigueur hivernale aura-t-elle une influence sur la durée de vie des batteries lithium-ion embarquées sous cette latitude extrême ? C’est trop tôt pour le savoir. Elles passeront tôt ou tard par Stena Recycling qui évaluera leur aptitude à être exploitées quelques années via Battery Loop pour le stockage d’énergie, en seconde vie, dans des bâtiments ou des stations de recharge pour véhicules électriques. « Dans notre opération d’électromobilité, nous créons ainsi un nouveau cycle d’activité circulaire et cette coopération est vraiment un pas majeur dans la bonne direction », a commenté Håkan Agnevall, président de Volvo Bus. Le recycleur norvégien reçoit aussi des packs provenant d’industriels, d’ateliers, de centres de dépollution de véhicules et de compagnies d’assurance. Ces assemblages emprunteront le même circuit que ceux récupérés sur les autobus Volvo.



Sous contrôle



« Nous veillerons à ce que l’utilisation des batteries soit strictement surveillée, afin qu’elles ne se retrouvent ni pour une deuxième utilisation non contrôlée ni pour un traitement illégal », assure Battery Loop. Celles en provenance des bus Volvo en service dans le monde entier seront affectées au stockage d’énergie dans un quartier résidentiel de Stena Property à Göteborg, en Suède. Elles seront rechargées à partir de cellules solaires implantées sur les toits des bâtiments. Cette électricité sera ensuite utilisée pour l’alimentation des espaces publics et de l’éclairage extérieur. Tout surplus sera vendu, injecté directement dans le réseau national. « Cette coopération signifie que nous pouvons convertir un coût en source de revenus pour le client », souligne Rasmus Bergström, président de Battery Loop. Lorsque les batteries seront devenues inutilisables pour le stockage d’énergie, Stena Recycling se chargera du recyclage optimisé des matériaux.

Ajouter un commentaire