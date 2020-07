Batteries Made in France : Vidéo de présentation d’easyLi









Installé à Chasseneuil-du-Poitou (86), ce spécialiste français de la batterie lithium-ion et des solutions de stockage d’énergie explique en à peine plus de 2 minutes ses choix d’orientation et ses possibilités de développement.



2 marchés



PDG de l’entreprise qu’il a créée en 2011, François Barsacq se souvient de cette période où il a sélectionné 2 marchés. Tout d’abord « la mobilité urbaine propre électrique » où la clientèle se compose aussi bien de constructeurs de véhicules que d’exploitants de flottes d’engins branchés. Ensuite « l’autonomie énergétique des maisons » qui invite les énergies renouvelables. Sur ce sujet, easyLi travaille pour des particuliers. Globalement, l’entreprise se perçoit comme un véritable partenaire engagé et de proximité pour ses clients.



Effectif, production, et bâtiment



Entre 30 et 50 personnes s’activent dans un bâtiment doté d’un laboratoire de tests et de qualification, et où 2.000 m2 sont dédiés à la production. « Dans notre plan de croissance, nous avons la volonté de doubler ces chiffres à horizon 2 à 3 ans », révèle François Barsacq dans la vidéo. A Chasseneuil-du-Poitou, plusieurs millions de cellules lithium-ion sont assemblées chaque année, pour fournir des solutions de stockage de 0,5 à 50 kWh de capacité énergétique. Le PDG d’easyLi assure : « On peut très vite doubler la capacité de production à réellement moindre coût ». Et ce, tout en attachant toujours une grande importance au cycle de vie des produits, pour des raisons environnementales.









1 Avenue des temps modernes86360 Chasseneuil du PoitouTel : 05.86.16.10.03Site : https://www.easylibatteries.com









Commentaires

Dommage qu’ils ne semblent pas travailler avec des constructeurs automobiles , type Renault , PASA



