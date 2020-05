Batterie : Volkswagen confirme sa feuille de route avec Northvolt

En septembre dernier, le constructeur allemand inaugurait dans son Centre d’excellence de Salzgitter, en Basse-Saxe, une ligne de production pilote de cellules de batterie lithium-ion. Ce site, d’où sont sortis 60 millions de moteurs essence ou diesel, était déjà désigné pour devenir à horizon 2024 une unité capable de fournir, à travers un partenariat avec le suédois Northvolt, 16 gigawattheures de cellules par an. De quoi couvrir environ le dixième des besoins de Volkswagen pour l’Europe (150 GWh en 2015, même niveau pour l’Asie). Le nouveau communiqué de presse émis en date du 11 mai 2020 ne fait que confirmer cette feuille de route.



A disposition de la coentreprise



Une enveloppe de 450 millions d’euros est mobilisée pour construire cette nouvelle usine de 200.000 m2 qui profitera de la présence sur place du Centre d’excellence mais aussi de l’unité de recyclage des batteries voulu par Volkswagen à proximité. C’est le constructeur qui a pour mission de réaliser les bâtiments et les infrastructures de ce nouveau site baptisé « Northvolt 2 ». Ils seront ensuite loués à la coentreprise créée en septembre dernier par les 2 partenaires. Plusieurs centaines d’emplois seront créés sur place dans le cadre de cette opération.



Tous azimuts



« Outre notre large base d’approvisionnement auprès de fabricants externes, nous nous efforçons de renforcer de manière systématique nos capacités internes », souligne Stefan Sommer, qui dispose d’un siège à la direction de chacune des 2 entreprises. Volkswagen n’a donc pas l’intension de suspendre ses achats de cellules auprès de divers fabricants clés sur le marché : LG Chem et Samsung pour l’Europe, CATL pour la Chine et l’Europe, et SKI pour l’Europe et les Etats-Unis.

