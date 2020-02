BASF va lancer 2 nouvelles usines pour la production de batteries

C’est plus particulièrement autour des cathodes pour les batteries de traction que vont s’activer, dès 2022, 2 nouvelles usines du groupe chimiquier allemand BASF, l’une à Harjavalta, en Finlande, et l’autre à Schwarzheide, en Allemagne. Elles exploiteront des scénarios peu ou pas émissifs pour leur alimentation en énergie : hydroélectricité, éolien et biomasse pour la première ; cogénération par turbine à gaz et vapeur dans la seconde.



Matériaux pour cathode



« La cathode, l’électrode positive, est constituée d’un oxyde métallique mixte contenant du lithium. Pendant le processus de recharge de la batterie, les ions lithium migrent de la structure cristalline de la cathode vers l’anode. Les matériaux cathodiques à hautes performances offrent une densité énergétique plus élevée qui se traduit par une plus grande autonomie sur les véhicules électriques. Ces matériaux cathodiques se caractérisent par un haut degré de pureté, une morphologie unique et d’excellentes performances électrochimiques », explique BASF.



Airbus des batteries



Les investissements que réalise le groupe chimiquier en créant ces 2 nouvelles unités de production entrent dans le cadre du programme dit « Airbus des batteries ». Ce dernier vise à doter l’Europe d’une filière des plus complètes afin de ne pas dépendre de l’Asie en ce qui concerne la fourniture d’accumulateurs pour véhicules électriques. Il est reconnu par la commission européenne comme « important projet d’intérêt européen commun ». Ce qui permet à BASF de prétendre à d’aides à l’investissement pour mettre en place sur le territoire « une chaîne d’approvisionnement fiable, durable et basée en Europe qui inclut les métaux de base, en particulier le nickel et le cobalt, dans la production de produits primaires et de matériaux de cathode ».



400.000 VE par an



Avec une architecture modulaire, l’usine de Schwarzheide bénéficiera d’une expansion rapide de ses capacités de production qui permettra d’équiper, chaque année, en batteries, de l’ordre de 400 000 véhicules 100% électriques. Elle s’appuiera sur des produits primaires en provenance du site finlandais pour réaliser ses cathodes à haute teneur en nickel, disponibles en plein cœur des besoins européens. Ce programme renforce la position de leader mondial de BASF dans les matériaux de batterie pour véhicules électriques. Le groupe « devient le premier fournisseur de matériaux de cathode avec des capacités de production locales sur les trois principaux marchés actuels - l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe », explique le service de communication de l’entreprise dans son communiqué daté du 12 février 2020.

