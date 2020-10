Baisse des primes Advenir, loi Lom, réseau MobilyPass









Attention, à compter du 1er novembre 2020, le montant de la prime Advenir baisse pour certaines cibles, et en particulier pour l’installation de bornes en entreprise, pour les flottes de véhicules et pour les salariés. Le taux de prise en charge va diminuer progressivement de 40 à 20%, et le plafond de prise en charge passe, dès le 1er novembre de 1.360,00 à 960,00 euros ! Un projet ? C’est le moment de le concrétiser !



Réseau MobilyPass



Contrairement aux idées reçues, le réseau de bornes de recharge publiques est en train de rattraper celui des pompes à essence pour véhicule thermique ! Le réseau MobilyPass est l’un des plus denses d’Europe, et permet de recharger son véhicule électrique sur plus de 140.000 bornes publiques, dont plus de 28.000 en France. Vous pouvez dès maintenant rejoindre le réseau MobilyPass en installant une borne accessible au public sur votre parking !



Loi d’orientation des mobilités



Vous êtes concerné par cette loi, dont l’objectif principal est de réformer en profondeur le cadre général des politiques de mobilités, en y intégrant les enjeux environnementaux. Quelles que soient vos obligations en termes de Pré-équipement de votre bâtiment en vue d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, renouvellement de votre flotte de véhicules, service de recharge pour véhicules électriques dans votre entreprise, etc., MobilyGreen vous aide à répondre à toutes ces questions, et vous accompagne dans la mise oeuvre nécessaire pour votre mise en conformité vis-à-vis de la loi.





Pour plus d'information



MobilyGreen

Eric COLMAR

1776 Chemin Bel Air

31530 MONTAIGUT SUR SAVE



Tel : 09 88 28 87 15

Mail :

Site :



