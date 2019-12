Avec ses robots de charge, Volkswagen prépare une révolution dans les parkings souterrains















Pour les opérateurs de parking, il s’agit d’une solution rapide et facile permettant d’électrifier toutes les places de stationnement. Pour Mark Moller, Directeur du développement chez Volkswagen Group Components : « cette approche offre un potentiel économique énorme. L’utilisation de robots permet de réduire considérablement les travaux de construction et les coûts d’assemblage de l’infrastructure de charge. ». Le design du robot de charge est parfaitement adapté aux parkings de petite taille qui ne disposent pas d’infrastructure de charge, notamment les parkings souterrains.





Un système totalement autonome



Le robot de charge mobile peut être utilisé de différentes manières. Il ne s’agit pas uniquement d’un bras qui connecte un véhicule à une station de charge fixe. Les conducteurs peuvent se garer dans n’importe quel emplacement disponible, sans avoir à se préoccuper de savoir si une station de charge est libre ou non. Une fois activé via une application, le robot mobile se dirige seul vers le véhicule qui a besoin d’être chargé et communique avec lui. De l’ouverture du volet de la prise jusqu’au branchement, puis au débranchement, l’intégralité du processus de charge se déroule sans intervention humaine.

Point fort du système, le robot mobile apporte une remorque équipée d’un dispositif de stockage d’énergie mobile jusqu’au véhicule et connecte les deux pour charger la batterie du véhicule électrique. Le dispositif de stockage d’énergie reste auprès du véhicule pendant tout le processus de charge, tandis que le robot repart s’occuper d’autres véhicules. Une fois l’opération de charge terminée, le robot revient rechercher le dispositif de stockage d’énergie et le ramène jusqu’à la station de charge.







Un prototype qui devrait devenir une réalité rapidement



Si aucune date de mise sur le marché n’est encore fixée, ce prototype visionnaire pourrait devenir une réalité assez rapidement. Volkswagen mène des recherches sur différentes approches pour l’assemblage de l’infrastructure de charge et a déjà développé plusieurs produits à succès. La mise au point d’approches de charge flexibles, intelligentes et axées sur le client sont au cœur de ses travaux de recherche. La station de charge rapide flexible et les Wallbox CC font déjà partie de la future famille de charge, mais d’autres produits innovants comme le robot de charge sont en cours de développement.

Le prototype est composé d’un robot autonome compact et de dispositifs de stockage d’énergie flexibles et agiles, appelés wagons-batterie. Lorsqu’ils sont pleinement chargés, ces derniers disposent chacun d’environ 25 kWh d’énergie. Grâce à l’électronique de charge intégrée, le système de stockage offre une charge rapide en courant continu allant jusqu’à 50 kW par véhicule. Autonome dans ses déplacements, le robot est équipé de caméras, de scanners laser et de capteurs à ultrasons. Des systèmes lui permettant de se déplacer librement dans le parking en détectant les obstacles éventuels et en y réagissant. Enfin, selon la taille du parking, plusieurs robots de charge peuvent être utilisés simultanément pour que plusieurs véhicules puissent être pris en charge.







Commentaires

Cela semble bien, mais si on approfondi on peut trouver quelques problèmes: https://www.moteurnature.com/30170-robots-de-charge-volkswagen-a-priori-une-mauvaise-idee



Et comment faire avec un VE dont la prise se situe à l’avant?

Il faut que le conducteur pense à se garer en marche arrière?

Quand on songe que certains conducteurs ont déjà du mal à se garer en marche avant, alors en marche arrière...



Bref, peut être pas une si bonne idée...



