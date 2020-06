Avec Enel, un mois de recharge illimitée dans toute l’Europe pour 30 euros

















Plus de 32 000 points de charge accessibles







Ce Pass sera particulièrement intéressant si vous vous rendez en Italie où le réseau Enel X gère 8 663 points de charge, mais il vous sera également très utile si vous allez en Allemagne et au Benelux où les réseaux Ionity, Allego, Bosch et Innogy sont très développés. A lui seul, le réseau européen Allego compte plus de 15 000 points de charge dont plus de 1 000 rapides (de 50 à 175 kW) et 200 ultra-rapides (de 175 à 350 kW). Le réseau Innogy gère lui dans toute l’Allemagne environ 5 000 points de charge publics dont 4 000 disponibles via la plateforme de mobilité électrique Hubject. Avec le JuicePass Unlimited 30, vous pourrez aussi vous rechargez sur des bornes en Autriche, en République Tchèque, en Hongrie, en Roumanie ou en Slovénie ainsi que dans les pays scandinaves comme le Danemark, la Norvège ou la Suède. Enfin, en France, il vous donnera accès aux bornes rapides et ultra-rapides du réseau Ionity implanté sur les aires d’autoroutes. Au total, plus de 32 000 points de charge sont accessibles dans toute l’Europe.



Une offre à saisir rapidement







L’offre promotionnelle d’Enel X est limitée dans le temps et pour en profiter vous devez la souscrire avant le 7 juillet. De plus, ce Pass d’une durée de 30 jours ne concerne que le mois de juillet. Ainsi, les recharges effectuées en juin et en août sont facturées aux mêmes conditions qu’habituellement. Pour bénéficier de cette offre, vous devez tout d’abord télécharger l’application Enel X JuicePass sur IOS Store ou Google Play, puis vous inscrire en tant qu’utilisateur. A noter que cette application vous permet également d’utiliser les différentes bornes de recharge en tant qu’invité, sans créer de compte. Avec elle, vous pourrez aussi géolocaliser les bornes de recharge les plus proches de chez vous, choisir le type de borne que vous souhaitez, connaître les temps d’accès et les coûts, mais également réserver votre charge, la surveiller en temps réel et consulter votre historique de consommation.





Si vous envisagez de partir en itinérance en Europe avec votre véhicule électrique durant le mois de juillet, l’offre promotionnelle d’Enel est susceptible de vous intéresser fortement. Le distributeur d’énergie italien propose en effet un Pass à 30 euros pour vous recharger en illimité durant tout le mois de juillet, non seulement sur le réseau de bornes de recharge géré directement par Enel X mais aussi sur ceux accessibles avec JuicePass, en particulier les réseaux Ionity et Allego. Une bonne affaire au vu de l’augmentation récente des coûts de la recharge sur les bornes de charge rapide du réseau Ionity, surtout si la marque de votre véhicule ne fait pas partie des fondateurs de ce réseau. Dans ce cas, le JuicePass Unlimited 30 est souvent amorti dès la première recharge.Ce Pass sera particulièrement intéressant si vous vous rendez en Italie où le réseau Enel X gère 8 663 points de charge, mais il vous sera également très utile si vous allez en Allemagne et au Benelux où les réseaux Ionity, Allego, Bosch et Innogy sont très développés. A lui seul, le réseau européen Allego compte plus de 15 000 points de charge dont plus de 1 000 rapides (de 50 à 175 kW) et 200 ultra-rapides (de 175 à 350 kW). Le réseau Innogy gère lui dans toute l’Allemagne environ 5 000 points de charge publics dont 4 000 disponibles via la plateforme de mobilité électrique Hubject. Avec le JuicePass Unlimited 30, vous pourrez aussi vous rechargez sur des bornes en Autriche, en République Tchèque, en Hongrie, en Roumanie ou en Slovénie ainsi que dans les pays scandinaves comme le Danemark, la Norvège ou la Suède. Enfin, en France, il vous donnera accès aux bornes rapides et ultra-rapides du réseau Ionity implanté sur les aires d’autoroutes. Au total, plus de 32 000 points de charge sont accessibles dans toute l’Europe.L’offre promotionnelle d’Enel X est limitée dans le temps et pour en profiter vous devez la souscrire avant le 7 juillet. De plus, ce Pass d’une durée de 30 jours ne concerne que le mois de juillet. Ainsi, les recharges effectuées en juin et en août sont facturées aux mêmes conditions qu’habituellement. Pour bénéficier de cette offre, vous devez tout d’abord télécharger l’application Enel X JuicePass sur IOS Store ou Google Play, puis vous inscrire en tant qu’utilisateur. A noter que cette application vous permet également d’utiliser les différentes bornes de recharge en tant qu’invité, sans créer de compte. Avec elle, vous pourrez aussi géolocaliser les bornes de recharge les plus proches de chez vous, choisir le type de borne que vous souhaitez, connaître les temps d’accès et les coûts, mais également réserver votre charge, la surveiller en temps réel et consulter votre historique de consommation.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire