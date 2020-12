Autonomie et émission du Sorento Hybride rechargeable









Kia a dévoilé les chiffres d’autonomie en mode tout électrique et d’émissions de CO2 du nouveau Sorento hybride rechargeable à l’occasion de son lancement en production en Corée.



Jusqu’à 70 km en cycle urbain



Ce grand SUV sept places offrira une autonomie équivalente en mode tout électrique jusqu’à 57 km maximum (cycle mixte WLTP) avec une simple charge de sa batterie de 13,8kWh. Par ailleurs, en cycle urbain, il peut parcourir jusqu’à 70 km avec une simple charge (cycle urbain WLTP) avant que son moteur à essence suralimenté ne prenne le relais. Les clients pourront ainsi effectuer la plupart de leurs déplacements, à l’instar de leurs trajets quotidiens, en sollicitant uniquement le moteur électrique à zéro émission. Son groupe propulseur hybride rechargeable revendique également le plus faible niveau d’émissions de CO2 de tous les modèles de la gamme Sorento. Avec un niveau d’émissions de seulement 38 g/km(cycle mixte WLTP) ce nouveau modèle est l’un des plus vertueux de sa catégorie.



Performances remarquables sans la moindre émission



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable est doté d’un moteur T-GDi (suralimenté à injection directe d’essence) d’1,6 litre qui, à lui seul, développe une puissance maximale de 180 ch pour un couple de 265 Nm. Équipé en outre d’un moteur électrique délivrant 67 kW et 304 Nm de couple, le Sorento hybride rechargeable offre une puissance combinée de 265 ch pour un couple de 350 Nm, faisant de lui le Sorento le plus puissant jamais commercialisé en Europe.



13,8 kWh de capacité énergétique



Les moteurs thermique et électrique sont associés à une batterie lithium-ion polymère haute capacité de 13,8 kWh, qui confère au Sorento hybride rechargeable une autonomie conséquente en mode tout électrique. Sur les longs trajets, le groupe propulseur combine la puissance des moteurs électrique et thermique. La force motrice est transmise aux roues avant ou aux quatre roues en fonction des conditions de conduite, par le biais d’une transmission automatique à six rapports extrêmement incisive.



Une grande facilité d’utilisation



Le conducteur peut surveiller l’état du groupe propulseur via le combiné d’instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces. Il peut ainsi contrôler l’état de charge de la batterie ainsi que la circulation de l’énergie électrique et thermique au sein du groupe propulseur. Le conducteur peut également localiser en toute simplicité les bornes de recharge situées sur son trajet par le biais de l’écran tactile de 10,25 pouces du système d’infodivertissement, qui intègre les services de véhicule connecté UVO Connect de Kia.



Intégration intelligente



Le groupe propulseur du Kia Sorento hybride rechargeable a été intelligemment intégré afin de garantir une capacité de chargement optimale et un espace intérieur suffisamment généreux pour accueillir jusqu’à sept occupants. Le moteur électrique est monté entre le moteur thermique et la transmission, grâce au positionnement astucieux du moteur suralimenté de cylindrée réduite sous le capot. La batterie du Sorento est logée sous les sièges du conducteur et du passager avant. Le réservoir de carburant de 67 litres du Sorento hybride rechargeable est situé sous le plancher de la deuxième rangée de sièges, tandis que le chargeur embarqué de 3,3 kW est placé sous le plancher du coffre. Ces composants sont agencés de telle sorte que tous les passagers, y compris ceux de la troisième rangée, puissent bénéficier d’une longueur aux jambes généreuse et d’une position d’assise confortable. Ce type de configuration permet également à la batterie de ne restreindre ni l’habitabilité ni le volume de chargement sur le Sorento, alors que sur de nombreux autres véhicules hybrides rechargeables, la batterie empiète très souvent sur le volume de coffre.



Production lancée



La production du nouveau Kia Sorento hybride rechargeable a débuté cette semaine à l’usine de production Kia de Hwasung en Corée. Ce modèle est disponible à la commande et sera livré en France au premier trimestre 2021, assorti de la garantie 7 ans ou 150.000 km de Kia. Cette garantie couvre également le moteur électrique et la batterie du véhicule.





"zéro émission"

"SANS LA MOINDRE ÉMISSION"

Oh les beaux mensonges surtout avec 1940 kg à vide.





