ArcelorMittal propose un socle de protection des batteries

Evénement consacré à la présentation des stratégies poursuivies par les équipementiers pour accompagner le développement des véhicules électriques, le récent salon allemand « Battery Systems in Car Body Engineering 2020 » a permis à ArcelorMittal Tailored Blanks de mettre en avant son encadrement pour batteries de traction. Cette pièce, réalisée dans un acier à très haute résistance pour emboutissage à chaud (Usibor 1500), servira de protection aux packs placés au niveau du plancher. Elle a en outre été conçue pour aider les constructeurs à développer des déclinaisons électriques à partir d’une structure à l’origine imaginée pour des modèles thermiques.



Protection des passagers



Ce socle à également pour rôle de protéger les passagers embarqués dans les véhicules qui en sont équipés. Particulièrement résistante, cette pièce est capable d’encaisser les chocs latéraux, arrière et avant. L’allègement reste un enjeu majeur dans la conception des structures des voitures électriques. L’acier choisi par ArcelorMittal Tailored Blanks répond également à cette exigence.



Formes complexes



« Les aciers emboutis à la presse offrent une résistance ultra élevée et la possibilité de prendre des formes complexes », souligne ArcelorMittal Tailored Blanks qui précise que son socle de protection a bien sûr été pensé pour optimiser l’espace d’accueil de la batterie.

Ajouter un commentaire