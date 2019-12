Après le lithium, l’idée de ramasser du cobalt au fond de la mer









mer pourrait fournir du lithium en très importantes quantités afin que que ce matériau ne soit plus une inquiétude pour la mobilité électrique. Entrant également dans la composition des batteries de traction, le cobalt pose des problèmes plus variés, tenant en particulier à la situation du principal pays producteur : la République démocratique du Congo. Différents programmes s’activent à en obtenir au fond des mers. Ainsi avec Blue Nodules (



Pommes de terre



Plusieurs possibilités existent pour recueillir des concrétions riches en différents matériaux, dont le cobalt en majorité, mais aussi du cuivre, du nickel et du manganèse tout aussi utiles à la mobilité électrique. Celle mise en avant par l’équipe Blue Nodules de 14 partenaires issus de 9 pays européens dont la France, l’Allemagne, et la Norvège, semble particulièrement simple : téléguider depuis une barge en surface un engin capable de récolter les roches de la taille de pommes de terre. Et ce, avec un impact qui se voudrait des plus modérés sur l’environnement.







Exploitation possible mais…



Si sur le papier la méthode semble simple et efficace, sur le terrain, les difficultés et incertitudes appellent à avancer avec vigilance. Procéder à plusieurs kilomètres au fond de la mer n’est techniquement pas impossible. Surtout que les pierres à récolter reposent à quelques centimètres sous les sédiments. Ce qui est délicat, c’est de faire avancer un engin collecteur relativement lourd qui dérangera forcément un sol instable. Au point de troubler lourdement les eaux claires et d’impacter la vie sous-marine dans un large périmètre. C’est le rôle des actuelles observations et expérimentations de trouver un moyen de procéder en dérangeant le moins possible l’écosystème présent. Ce n’est plus un secret depuis longtemps : lapourrait fournir duen très importantes quantités afin que que ce matériau ne soit plus une inquiétude pour la mobilité. Entrant également dans la composition desde traction, lepose des problèmes plus variés, tenant en particulier à la situation du principal pays producteur : la République démocratique du Congo. Différents programmes s’activent à en obtenir au fond des mers. Ainsi avec Site Web dédié ).Plusieurs possibilités existent pour recueillir des concrétions riches en différents matériaux, dont leen majorité, mais aussi du cuivre, du nickel et du manganèse tout aussi utiles à la mobilité. Celle mise en avant par l’équipede 14 partenaires issus de 9 pays européens dont la France, l’Allemagne, et la Norvège, semble particulièrement simple : téléguider depuis une barge en surface un engin capable de récolter les roches de la taille de pommes de terre. Et ce, avec un impact qui se voudrait des plus modérés sur l’environnement.Si sur le papier la méthode semble simple et efficace, sur le terrain, les difficultés et incertitudes appellent à avancer avec vigilance. Procéder à plusieurs kilomètres au fond de lan’est techniquement pas impossible. Surtout que les pierres à récolter reposent à quelques centimètres sous les sédiments. Ce qui est délicat, c’est de faire avancer un engin collecteur relativement lourd qui dérangera forcément un sol instable. Au point de troubler lourdement les eaux claires et d’impacter la vie sous-marine dans un large périmètre. C’est le rôle des actuelles observations et expérimentations de trouver un moyen de procéder en dérangeant le moins possible l’écosystème présent.









