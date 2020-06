Application de réalité augmentée Kia pour passer à l’électrique









« Kia #GOELECTRIC » : la nouvelle application de réalité augmentée de Kia qui aide les conducteurs à passer à l’électrique. Elle permet de répondre aux interrogations des conducteurs envisageant l’acquisition d’un véhicule électrique, présentant de manière pratique les différents aspects de la conduite et de l’utilisation d’un VE (fonctionnement de leurs groupes propulseurs, différences d’expérience de conduite entre un VE et un véhicule essence ou diesel, modes de recharge de leur batterie, etc.). Grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs de cette application peuvent visualiser et se familiariser avec les véhicules électriques de Kia en conditions réelles. D’autres modèles de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables seront disponibles à l’avenir sur cette application téléchargeable gratuitement et compatible avec de nombreux appareils



e-Niro



La première version de l’application « Kia #GOELECTRIC » est axée sur le célèbre crossover 100% électrique de Kia : le e-Niro. Elle permet à ses utilisateurs de découvrir les nombreux équipements et technologies de ce véhicule, et de tout savoir sur les performances de la batterie du modèle électrique le plus vendu de Kia. Cette application leur permet également de créer une représentation en réalité augmentée du véhicule – dans le coloris de leur choix – au moyen de la caméra de leur smartphone ou tablette . Le visualiseur de réalité augmentée permet aux utilisateurs de faire évoluer le véhicule dans un environnement réaliste, avec des messages en réalité mixte apparaissant sur le véhicule dans le but de fournir aux utilisateurs des informations supplémentaires sur ses caractéristiques spécifiques.







Découvrir de chez soi



En outre, face à la pandémie de coronavirus, les conducteurs pourront s’informer plus en détail sur le fonctionnement des véhicules électriques tout en restant confortablement installés chez eux. Cette application est actuellement disponible en anglais, mais d’autres langues et de nouveaux contenus seront proposés très prochainement. En attendant la version en français de l’application, et pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations en français sur la gamme électrifiée de la marque, Kia Motors France a mis en ligne, sur son site Internet,



Contenu pédagogique



Cette plateforme propose du contenu pédagogique permettant de lever les freins éventuels liés au passage à l’électrification. Pour cela, les internautes ont accès à de nombreuses vidéos didactiques, ainsi qu’à plusieurs modules interactifs (par exemple, le test #GOelectric). Ainsi, diverses thématiques autour de l’électrification sont abordées : du fonctionnement des motorisations électrifiées, à l’autonomie, au coût réel d’acquisition d’un véhicule 100% électrique, en passant par les différentes possibilités de recharge.



Concessionnaires



Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









